Dor de dente latejante: o que realmente funciona para aliviar o incômodo

Bochecho com água morna e sal. Clássico das receitas caseiras, ajuda na drenagem de pequenos abscessos faciais. A água morna facilita a saída do pus, enquanto o sal atua como antisséptico natural. Para a mistura coloque uma colher de chá de sal na água e bocheche por cerca de 30 segundos a um minuto. Repita de hora em hora.

Cravo-da-índia. Rico em eugenol, uma substância de ação analgésica e anti-inflamatória, o cravo é usado há séculos contra dor de dente. Pode ser mascado, preparado em chá para bochechos ou aplicado como óleo essencial diluído em outro óleo vegetal em pedaço de algodão, por dois minutos.

Própolis. Estudos mostram que utilizá-lo como enxaguante bucal em uma solução contendo 5% de própolis tem efeito analgésico e anti-inflamatório em pacientes submetidos a cirurgias orais. Mas a concentração precisa ser prescrita pelo dentista, já que doses altas podem queimar a mucosa.

Quando é hora de remédio (e quando não é)

Automedicação é uma péssima ideia. Analgésicos e anti-inflamatórios só devem ser usados com prescrição, já que mascaram sintomas e podem dificultar o diagnóstico. É o tratamento realizado no consultório que elimina a dor de forma definitiva.

No consultório, o dentista avalia histórico de saúde, uso de medicamentos, alergias e até consumo de álcool antes de indicar qualquer fármaco. Em casos de dores leves a moderadas, entram em cena os analgésicos. Já em situações de inflamação, os anti-inflamatórios assumem o protagonismo.