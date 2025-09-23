Cientistas usam células-tronco para reverter danos de AVC em camundongos

Um dos maiores pesadelos neurológicos pode estar mais perto de uma solução. Pesquisadores da Universidade de Zurique mostraram que o transplante de células-tronco neurais pode reverter os danos causados por um AVC, estimulando a regeneração de neurônios e restaurando funções motoras.

A pesquisa é promissora para o tratamento de distúrbios cerebrais que até agora eram considerados irreversíveis.

Um em cada quatro adultos terá um AVC ao longo da vida. Metade dessas pessoas fica com sequelas permanentes: dificuldade de fala, paralisia parcial ou problemas de coordenação. Isso acontece porque a hemorragia ou a falta de oxigênio mata neurônios que não se regeneram naturalmente. Hoje, não há terapias capazes de reparar essas perdas. É aí que entram as células-tronco.