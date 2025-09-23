Brasil lidera lista dos melhores hospitais da América Latina: veja ranking

O Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês estão entre os melhores da América Latina, segundo ranking divulgado pela IntelLat, empresa especializada em análise de dados em saúde. Ao todo, seis hospitais brasileiros aparecem entre os 15 melhores.

O que aconteceu

Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, lidera o ranking geral. Em segundo lugar está o Hospital Sírio-Libanês. As duas unidades mantiveram suas colocações do ano passado.

Mais quatro hospitais aparecem entre os 15 melhores. Hospital Moinhos de Vento (6º lugar), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (11º lugar), Hospital Nove de Julho (12º lugar) e Hospital de Clínicas de Porto Alegre (15º lugar).