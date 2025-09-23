Aumenta a saciedade e controla glicemia: os benefícios da quinoa vermelha

A quinoa vermelha é uma variedade da leguminosa e possui um sabor mais intenso e levemente terroso, mantendo uma textura firme mesmo depois de cozida. Destaca-se por conter proteínas de alta qualidade, fibras, minerais, vitaminas do complexo B e antioxidantes como flavonoides e quercetina.

A seguir, veja os principais benefícios da quinoa vermelha, formas de consumo e contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

A quinoa vermelha contém flavonoides, como quercetina, e compostos fenólicos que atuam contra os radicais livres. Esses nutrientes ajudam a reduzir o estresse oxidativo, ligado ao envelhecimento celular e ao surgimento de doenças crônicas.