Tom Holland pausa filmagens de 'Homem-Aranha' após concussão; o que é isso?

Tom Holland, 29, sofreu uma concussão durante as filmagens do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e está hospitalizado, segundo o tabloide britânico The Sun. O acidente ocorreu na sexta-feira, e o ator teve de pausar as gravações por tempo indeterminado.

O que é concussão

Uma pancada na cabeça pode causar concussão cerebral. É um tipo de trauma cranioencefálico que apresenta sintomas como dor de cabeça, dificuldade de concentração, sensibilidade a barulhos, tonturas, insônia e alterações visuais. Na maioria dos casos, esses sinais desaparecem em dias ou semanas.

É importante avaliar o nível de consciência de quem se machucou. Vale fazer perguntas básicas (nome, idade, mês, ano e local), além de observar se a pessoa consegue abrir e fechar os olhos ou mover braços e pernas mediante comandos simples.