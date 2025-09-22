Estudo revela se personalidade influencia no prazer por exercícios físicos

Dirceu Gama, professor do Departamento de Ciências da Atividade Física da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), é outro especialista que tem ponderações sobre o tema. Ele afirma que a personalidade pode ser um dado útil no desenvolvimento de um plano de treino, mas esse é somente um fator entre tantos outros.

Por exemplo, no caso de uma pessoa sedentária, considerar a personalidade do indivíduo pode ser interessante para elaborar um treino que possa aumentar as chances de adesão. No entanto, levar em conta só esse aspecto é um erro. "É importante considerar a personalidade para montar um treino, mas, de forma parecida, os fatores individuais e próprios da pessoa em questão", diz Gama.

Imagem: Getty Images

Por outro lado, Marina Pereira Gonçalves, professora associada de psicologia da UNIVASF (Universidade Federal do Vale do São Francisco) e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Psicometria e Psicologia do esporte (GPPPE), afirma que personalidade é considerada um fator importante para entender motivações por atividades físicas.

Por isso, Gonçalves aponta que as conclusões da nova pesquisa se alinham a discussões sobre como elaborar treinos de acordo com gostos e personalidades de diferentes pessoas.

Ao mesmo tempo, ela também reforça que ainda faltam evidências mais sólidas sobre o assunto. Ela aponta que os próprios autores do estudo indicam que existem limitações nessa área de pesquisa. "Ou seja, mais pesquisas são necessárias para definir o quanto a personalidade impacta o engajamento com atividades físicas", pondera.