Exame de fezes pode detectar até 90% dos cânceres de intestino, diz estudo

O câncer colorretal está entre os que mais crescem no mundo, mas a adesão ao exame padrão de detecção, a colonoscopia, ainda é baixa. Realizado a cada cinco ou dez anos, dependendo do histórico do paciente, o procedimento costuma ser adiado ou evitado.

Agora, uma descoberta pode mudar esse cenário: pesquisadores da Universidade de Genebra (Suíça) desenvolveram um exame de fezes não invasivo, apoiado por inteligência artificial, capaz de identificar 90% dos casos de câncer de intestino, praticamente a mesma taxa da colonoscopia. O estudo foi publicado em 17 de setembro na revista Cell Host & Microbe.

Segundo o biólogo e estatístico Matija Trickovic, primeiro autor do trabalho, a inovação nasceu da análise de dados em larga escala: "O desafio era criar uma abordagem inovadora para a análise de dados em massa. Desenvolvemos com sucesso o primeiro catálogo abrangente de subespécies da microbiota intestinal humana, junto a um método preciso para usá-lo para detectar o câncer colorretal."