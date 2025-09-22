Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos'

Questionado por Flávia se ser pai era um desejo antigo, o humorista afirmou que não. Foi algo que surgiu de repente. Ele teve um clique e sentiu que algo na sua vida precisava ser preenchido. "Estava no meu sítio com o Adriano, sentado numa cadeirinha, quando falei: está faltando alguma coisa aqui", relembra, ao contar que ele e o marido começaram a procurar orfanatos durante a pandemia.

Transformação na maturidade

Luiz Fernando GuimarÃ£es e FlÃ¡via Alessandra no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Em plena maturidade, os irmãos Dante e Olívia fizeram com que Luiz Fernando passasse a enxergar a vida de uma nova forma: "Olho a minha vida com irreverência, otimismo e positividade, aprendi isso com os meus filhos".

Segundo Luiz, o casal de filhos está em uma fase em que querem mostrar independência e que os amigos são muito importantes, mas ele sabe de sua influência como pai: "Sou um bom exemplo, uma pessoa de bem com a vida, saudável, faço o que gosto e sou um cara supersincero."