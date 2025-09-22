'Dor intensa': Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster; o que é?

As erupções são bastante dolorosas e, na maioria das vezes, assimétricas, ou seja, acometem apenas um lado do corpo. Quando há erupção cutânea, as vesículas podem demorar de dois a 10 dias até secarem e começarem a cicatrizar com uma casquinha amarelada. Em casos em que não há complicação, a recuperação total se dá no período de duas a quatro semanas.

Lesões na pele causadas pelo herpes zóster Imagem: iStock

Além das erupções e da dor, outros sintomas podem aparecer. São eles: febre, cansaço, formigamento e ardência nas lesões.

Uma dos efeitos mais temidos é a dor neurálgica, que pode persistir mesmo após a recuperação das erupções cutâneas e se tornar crônica (neuralgia pós-herpética). Além disso, quando a doença se manifesta na face, o herpes zóster pode atingir a região dos olhos, levando a uma inflamação na córnea conhecida como ceratite.

Pode ocorrer ainda que nervos do ouvido ou da face sejam afetados e, nessa hipótese, a paralisia facial e a perda auditiva seriam complicações temporárias da doença. Estes sintomas tendem a desaparecer ao final do quadro agudo. Outras complicações sérias, mais frequentes entre aqueles com sistema de defesa do corpo enfraquecido, são a pneumonia, a meningite e a inflamação no fígado.

O herpes-zóster tem tratamento, e, quanto mais cedo este tiver início, maiores são as chances de evitar complicações. O objetivo do tratamento é controlar a extensão, o tempo e a gravidade da doença, e se fundamenta no uso de medicamentos, como antiviral e analgésicos, por exemplo.