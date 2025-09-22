Esta é a forma indicada de lavar brócolis e outras verduras com talos

Higienizar de uma vez ou só na hora?

Especialistas divergem sobre a melhor estratégia. Alguns defendem lavar tudo de uma vez, o que facilita o preparo diário e pode aumentar a durabilidade se as verduras forem bem secas e guardadas corretamente.

Outros preferem higienizar apenas a porção que será consumida, já que verduras frescas podem durar até uma semana na geladeira.

Se houver partes mordiscadas por insetos, não há problema: após a higienização, elas são seguras para consumo. Basta remover as áreas mais danificadas e aproveitar o restante.

*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2024