Enfermeiro pode receitar antibiótico? Nova regra causa reação de médicos

O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) comemorou a mudança, pois "agora as farmácias contam com todos os recursos necessários para aceitar e registrar receituários de antimicrobianos prescritos por enfermeiros com total segurança jurídica". De acordo com o presidente da entidade, Manoel Neri, a Anvisa atende a um pedido do Cofen feito em reunião em 13 de agosto de 2024, após "discussões de alto nível" entre equipes técnicas dos dois órgãos por mais de um ano, além de uma bateria de testes em caráter regional para permitir a atualização do sistema.

A medida facilitaria o combate a infecções sexualmente transmissíveis, especialmente as que são problemas de saúde pública ligadas a fatores sociais, na opinião do Cofen. A liberação para enfermeiros receitarem antibióticos aumentaria a solução de casos em regiões remotas e unidades básicas de saúde, onde enfermeiros são protagonistas dos programas de atendimento à população, defende a entidade.

É uma conquista significativa para a nossa profissão, pois representa mais um ato de reconhecimento formal da competência de enfermeiras e enfermeiros como prescritores por parte do estado brasileiro, mediante o crivo de uma agência reguladora na qual a população confia. Isso representa a ampliação da compreensão sobre a autonomia e a competência da enfermagem no Brasil. Manoel Neri, presidente do Cofen

O Cofen informou que elabora uma resolução com normas para enfermeiros prescreverem medicamentos. Ela será disponibilizada para consulta pública ainda este mês.

Médicos discordam da decisão

O CFM (Conselho Federal de Medicina) solicitou à Anvisa que revogasse a decisão, pois dar diagnóstico seria função apenas de médico —no entendimento da entidade. "Enfermeiros não têm conhecimento nem competência técnica para realizá-los, visto que não faz parte de sua formação", diz o CFM em nota em que aponta a Lei do Ato Médico (12.842/2013) como barreira para as receitas de enfermeiros.