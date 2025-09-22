Ela tentou suicídio até descobrir por que fazia caretas sem querer

Doença se confunde com outras

Segundo a neurologista Francine Mendonça, especialista em distúrbios do movimento, a distonia é uma doença que provoca descontrole motor no sistema nervoso central, podendo atingir uma região específica do corpo ou mais de uma. No caso da distonia cervical, os tiques se concentram no pescoço, nos ombros e no rosto.

A distonia tem dois tipos: a primária e a secundária. Enquanto a primária não decorre de outra questão, a secundária, como o nome sugere, tem origem em outros fatores. Entre eles estão o uso contínuo de alguns medicamentos (como antipsicóticos), traumas, lesões, complicações no nascimento e doenças como AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O diagnóstico da distonia pode ser difícil por dois fatores, segundo a neurologista: o desconhecimento da doença e a suspeita de outros quadros. Por ser uma doença rara, ela pode ser desconhecida até mesmo por neurologistas gerais, ou seja, que não são especialistas em distúrbios do movimento. A eletroneuromiografia, exame que avalia o funcionamento de nervos e músculos, pode ajudar a concluir o diagnóstico.

Muitas vezes o paciente é encaminhado a outras especialidades da medicina que não a neurologia. Os médicos acham que é ansiedade, tique nervoso, outras doenças que causam tremores (como a doença de Parkinson) ou quadros ortopédicos, por exemplo. Francine Mendonça, neurologista

"Já tive paciente com distonia que foi submetido a uma cirurgia ortopédica. Até chegar ao meu consultório, foram anos de dor, sem diagnóstico", completa a especialista.