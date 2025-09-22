Cansado de dormir mal? 6 alimentos para ter uma noite de sono melhor

6. Suco de uva tinto ou uva tinta

A fruta concentra fitomelatonina -- a versão vegetal do hormônio. Pode ajudar a regular o ciclo das quatro fases do sono e aumentar sua qualidade.

O detalhe que faz diferença

Não adianta apostar em alimentos como esses e depois pesar na refeição da noite. Comer feijoada ou churrasco pouco antes de deitar é receita para insônia. O ideal é jantar até duas horas antes de dormir e apostar em pratos leves.

Além da alimentação, valem outros cuidados na rotina, importantes para dormir bem:

Higiene do sono: trata-se de uma proposta educativa que leva à modificação do estilo de vida, como limitar as sonecas da tarde, evitar fumar e jantar perto da hora de dormir ou consumir álcool e cafeína. A adoção de uma dieta equilibrada é indicada, assim como o estabelecimento de uma rotina de horários para o sono e o despertar. Para pessoas com insônia crônica, esta estratégia deve sempre somar-se a outras.