9 alimentos que ajudam a hidratar e melhorar a saúde da pele seca

Descamação, coceira, vermelhidão e linhas de expressão precoces: a pele seca é um terreno fértil para esses incômodos. Isso acontece porque ela perde mais água do que o corpo consegue repor e, ao mesmo tempo, as glândulas sebáceas trabalham em ritmo lento.

O resultado é um visual sem brilho, elasticidade e firmeza. O ressecamento pode ser agravado por fatores externos —como sol sem proteção, frio intenso e até cosméticos inadequados— ou vir acompanhado de condições como dermatite atópica e hipotireoidismo.

Rotina de cuidados com limpeza, hidratação e proteção solar é essencial, claro. Mas existe outro aliado poderoso que atua nos bastidores: a alimentação. Comer bem pode ajudar a devolver viço e maciez à pele.