Quem toma remédio para prevenir ou tratar HIV pode usar creatina? E whey?

HIV e creatina

A suplementação de creatina é segura na dose correta. O indicado é tomar de 3 g a 5 g por dia, mas a dose adequada para cada pessoa deve ser orientada por um profissional da saúde. Os benefícios são um pequeno aumento na força e consequente ganho muscular, desde que se façam treinos resistidos, como musculação. Também é importante usar apenas produtos aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O uso de creatina pode alterar um marcador no sangue, a creatinina. Ela é um dos parâmetros para avaliar a função dos rins. Em níveis muito elevados, pode indicar falha renal. Ao se deparar com um valor alterado em uma pessoa que usa PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) ou trata HIV, o médico pode suspeitar que é por causa das medicações.

A PrEP consiste em comprimidos diários no intuito de permitir ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. É indicada para pessoas sexualmente ativas, não infectadas, mas com risco aumentado de exposição ao HIV.

Valor alterado nem sempre indica disfunção renal. Segundo Costa, a elevação da creatinina é transitória. "Se a creatinina vier um pouquinho alterada, não significa perda da função do rim, é pelo uso da creatina, provavelmente. Isso não é critério de parar a terapia antirretroviral ou a PrEP", afirma.

Outros marcadores ajudam a entender o cenário. Os profissionais de saúde que acompanham a pessoa que toma PrEP ou trata HIV podem ficar atentos à cistatina C, um marcador mais preciso sobre a taxa de filtração dos rins.