Quem tem pressão 12 por 8 agora é pré-hipertenso, mas tem de tomar remédio?

Há anos ouvimos que a pressão "12 por 8" é normal e não é motivo de preocupação. Mas isso mudou. Uma nova diretriz brasileira sobre hipertensão classifica a famosa 12 por 8 como "pré-hipertensão". Na prática, o que isso significa?

O que muda?

O novo patamar deve ajudar na identificação precoce de risco para hipertensão. A ideia é que o médico possa indicar mudanças no estilo de vida. "Essa mudança visa a identificar precocemente os indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas para prevenir a progressão para a hipertensão arterial", diz a diretriz, apresentada na quinta-feira no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia.

Quem tem pressão 12 por 8 não deverá tomar remédios. A indicação de medicamentos é válida apenas para pessoas com pressão de 13 por 8 se, após três meses de mudança no estilo de vida, não for observada uma queda nesses números. Já se o paciente tiver pressão a partir de 14 por 9, o medicamento é sempre indicado. A pressão igual ou maior do que 14 por 9 é considerada hipertensão arterial.