'Volta no quarteirão virou check-in': as tretas em apps para anotar treinos

"O que a gente percebe é que tem uma comparação social muito grande, uma busca de competição incentivada por meio da divulgação [do treino]. Por isso, muitas vezes, o forjar uma atividade é uma forma de dizer 'estamos iguais, eu não sou menor'", explica Zuleika Araújo, doutora em psicologia do esporte.

É a extensão do que a gente vive hoje nas redes sociais. É muito mais para mostrar do que para experienciar. Para buscar uma aprovação da sociedade que é cada vez mais estimulada.

Zuleika Araújo, doutora em psicologia do esporte

Amizade abalada

No grupo de Gustavo, todo mundo levou na brincadeira. Mas, no caso da relações públicas Giulia Oliveira, 27, a amizade dos participantes de um dos grupos em que ela estava ficou abalada.

Ela faz musculação e treino aeróbico, caminhada ou bicicleta, todos os dias. Na competição de que ela participou, essa era justamente a regra: dois check-ins (anotações de treinos) por dia, sendo um deles de força e outro de cardio, de pelo menos 30 minutos.

"Uma das pessoas se lesionou de tanto treinar porque não estava acostumada com a intensidade. E, depois, queria colocar a fisioterapia como se fosse um check-in. Uma pessoa defendeu, mas o restante não concordou", conta ela.