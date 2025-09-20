'Volta no quarteirão virou check-in': as tretas em apps para anotar treinos

Não basta praticar exercícios físicos —agora você tem de contar para os outros que fez.
Aplicativos que criam grupos com amigos para registrar treinos têm se tornado populares. Na teoria, é um jeito de incentivar que todo mundo se exercite. Na prática, há quem diga que esse tipo de registro estimula a competitividade, e até tretas já começam a rolar.
É como se o exercício físico virasse mais uma plataforma em que "vence" quem performar melhor.
'Postei: duas horas de pintura de parede'
O estudante Gustavo Pedro, 22, admite: ele já registrou no GymRats, um dos aplicativos de desafio fitness mais conhecidos, a baldeação do Metrô de São Paulo. "Principalmente no horário de pico", brinca ele, em entrevista a VivaBem.
O GymRats é um aplicativo gratuito que tem o objetivo de estimular a prática regular de exercícios por meio da gamificação e competição. Os treinos geram pontos que, somados, criam um quadro de líderes, incentivando a competitividade.
"Quando eu estava me mudando e precisei pintar as paredes de casa, eu também postei: 'duas horas de pintura de parede'", completa o jovem. A atividade exige esforço físico, é claro. Mas pode ser considerada um treino? Depende do acordo com o grupo.
Gustavo pratica musculação e corrida cerca de três vezes na semana. E admite que forçou a barra em considerar a atividade como um exercício. Mas ele afirma que fez isso em provocação a uma amiga, que mesmo doente postou que estava na academia.
"O que a gente percebe é que tem uma comparação social muito grande, uma busca de competição incentivada por meio da divulgação [do treino]. Por isso, muitas vezes, o forjar uma atividade é uma forma de dizer 'estamos iguais, eu não sou menor'", explica Zuleika Araújo, doutora em psicologia do esporte.
É a extensão do que a gente vive hoje nas redes sociais. É muito mais para mostrar do que para experienciar. Para buscar uma aprovação da sociedade que é cada vez mais estimulada.
Zuleika Araújo, doutora em psicologia do esporte
Amizade abalada
No grupo de Gustavo, todo mundo levou na brincadeira. Mas, no caso da relações públicas Giulia Oliveira, 27, a amizade dos participantes de um dos grupos em que ela estava ficou abalada.
Ela faz musculação e treino aeróbico, caminhada ou bicicleta, todos os dias. Na competição de que ela participou, essa era justamente a regra: dois check-ins (anotações de treinos) por dia, sendo um deles de força e outro de cardio, de pelo menos 30 minutos.
"Uma das pessoas se lesionou de tanto treinar porque não estava acostumada com a intensidade. E, depois, queria colocar a fisioterapia como se fosse um check-in. Uma pessoa defendeu, mas o restante não concordou", conta ela.
Como Giulia não corre, só faz caminhada, isso também virou motivo de reclamação, pela diferença das quilometragens entre os dois esportes. Algumas pessoas defenderam que não era justo uma corrida de 14 km "valer" o mesmo "check-in" de uma caminhada de 2 km —ainda que as duas obedecessem o critério de durar, pelo menos, meia hora.
A confusão foi tão grande que Giulia saiu do grupo —e a competição, que era para durar até setembro, acabou em junho.
Um atleta sem sair do sofá
No Strava, aplicativo muito usado por corredores e ciclistas, também não é difícil encontrar gente forjando a prática de exercícios. Existe até sites para isso, como o Fake My Run.
Na plataforma, é possível desenhar o circuito que quiser e criar um arquivo realista, com direito a dados de elevação do terreno e detalhes da rota. Por US$ 0,42 (R$ 2,20 na conversão), o download é feito. É só subir o arquivo no aplicativo e pronto: seus amigos vão te achar um excelente atleta, sem nem sequer desconfiarem que você não saiu do sofá.
No trabalho da publicitária Naya Fouquet, 39, os aplicativos geraram confusão. Ela, que alterna a prática de musculação, pilates, spinning e caminhada, entrou no grupo que foi criado com o objetivo de promover a saúde entre os funcionários.
Por lá, a contagem era pelo número de check-ins. Ou seja: quanto mais atividades, mais pontos.
Depois de duas semanas liderando o ranking, ela observou um comportamento estranho de uma colega. "Sempre que eu subia [publicava no app] uma atividade, ela subia uma dela. Quando eu fazia duas por dia, uma de manhã e outra à noite, ela também fazia."
Com o passar dos dias, Naya percebeu que a mesma pessoa estava fazendo ainda mais check-ins, entre três e quatro por dia, e com intervalos irreais entre eles.
"O que ela esqueceu é que ela registrava a atividade no relógio e o mapa aparecia. [Observei que] a caminhada antes e depois do spinning, por exemplo, era o trajeto de ir e voltar do estúdio. Outra, mais curta, eram voltas no quarteirão de um shopping", explica.
Depois disso, ela resolver sair do grupo porque não considerava justa a briga pelo primeiro lugar quando alguém registrava qualquer mínimo movimento. Outras pessoas concordaram e também se retiraram.
Entre outras situações que ela já ouviu, está o caso de uma pessoa que marcou no app o bloquinho de Carnaval como caminhada e outra que marcou balada como zumba. "Tem quem defenda que está ok marcar fisioterapia porque é fortalecimento. Eu não concordo muito."
Alinhe as expectativas
A orientação da psicóloga Zuleika Araújo é de que os participantes, antes de criar um desafio, alinhem as expectativas. Não adianta entrar em um grupo em que as pessoas têm rotinas de exercícios muito diferentes porque a régua fica desigual.
A lógica também vale para anotar caminhadas de rotina no aplicativo. Se for combinado entre os membros que toda atividade física vale, não apenas os exercícios intencionais, está tudo bem.
E qual a diferença? "Atividade física é eu sair, me levantar, pegar uma água. Eu estou fazendo uma atividade, estou movimentando o meu corpo. É diferente do exercício físico, onde há uma direcionalidade, um objetivo e uma intenção", explica Zuleika.
Se tenho dificuldade de treinar com frequência, vou duas vezes por semana, e entro no grupo em que todo mundo vai mais de uma vez ao dia, eu vou achar que sou péssima. A minha crença de incapacidade vai piorar e vou ficar mais distante do meu objetivo.
Zuleika Araújo, psicóloga
Outra dica de ouro é: lembre-se que o objetivo maior de fazer exercícios físicos é melhorar a saúde do seu corpo. Treinos regulares são capazes de prevenir doenças cardiovasculares, diabetes e até câncer.
Respeite sempre os limites do seu corpo —treinar para performar com os amigos e conhecidos pode não ser a melhor estratégia. Acompanhamento profissional é uma boa pedida para definir metas realistas e adequadas para você.
