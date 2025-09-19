Farmacêutica quer Wegovy em comprimido: qual a eficácia para perder peso?

O uso de Wegovy em comprimido (semaglutida oral 25 mg) resultou em perda de peso média de 16,6%. Os dados são de um novo estudo publicado no The New England Journal of Medicine.
O que aconteceu
O estudo comparou o medicamento ao placebo, associado ainda a mudanças no estilo de vida. A duração da pesquisa foi de 64 semanas. 307 adultos com obesidade ou sobrepeso com uma ou mais comorbidades, mas sem diabetes, foram avaliados.
No cenário ideal de adesão ao tratamento, a perda de peso média foi de 16,6% para o grupo que usou o medicamento. O grupo que tomou placebo teve perda de 2,7%. Mais de um terço dos participantes alcançou redução de 20% ou mais com Wegovy oral, contra 2,9% do outro grupo.
Mesmo quem não tomou o medicamento à risca teve perda de peso. Quem recebeu a semaglutida oral, independentemente de tomar o medicamento exatamente como prescrito, teve perda média de peso de 13,6%, em comparação a 2,2% com o placebo. Quase um terço alcançou perda de peso de 20% ou mais. Segundo a farmacêutica Novo Nordisk, esse resultado é comparável aos obtidos em estudos anteriores com Wegovy injetável.
A chegada de uma formulação oral de alta eficácia para o tratamento da obesidade é um marco que reflete nosso compromisso em ouvir e atender às necessidades dos pacientes. Sabemos que a preferência por um tratamento oral pode ser um fator decisivo para muitas pessoas.
Marília Fonseca, diretora médica da Novo Nordisk no Brasil
Maioria dos efeitos adversos registrados vai de leve a moderado. Ainda segundo o estudo, os mais comuns foram náusea (46,6%) e vômito (30,9%). Os eventos adversos que levaram à descontinuação do tratamento foram de 6,9%. A incidência de eventos adversos graves foi de 3,9%.
Além da redução do peso, o Wegovy em comprimido também mostrou melhorias na capacidade de realizar atividades físicas diárias, segundo a pesquisa. É o caso de se levantar e caminhar, por exemplo. Os fatores de risco cardiovascular também tiveram melhora.
Por que um comprimido?
O medicamento foi submetido à FDA (a agência regulatória dos EUA) para controle crônico do peso. A Novo Nordisk já começou a produzi-la em suas instalações, apesar de a aprovação pelo órgão estar prevista para o final de 2025.
O desenvolvimento de comprimidos para combater a obesidade é uma das estratégias das farmacêuticas —entende-se que as pílulas podem aumentar a adesão ao tratamento contra a obesidade, principalmente entre pessoas que evitam injeções. A Novo Nordisk é a fabricante do Ozempic, medicamento injetável contra a obesidade. A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, também se mobiliza por uma pílula contra a obesidade.
