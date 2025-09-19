Farmacêutica quer Wegovy em comprimido: qual a eficácia para perder peso?

Mesmo quem não tomou o medicamento à risca teve perda de peso. Quem recebeu a semaglutida oral, independentemente de tomar o medicamento exatamente como prescrito, teve perda média de peso de 13,6%, em comparação a 2,2% com o placebo. Quase um terço alcançou perda de peso de 20% ou mais. Segundo a farmacêutica Novo Nordisk, esse resultado é comparável aos obtidos em estudos anteriores com Wegovy injetável.

A chegada de uma formulação oral de alta eficácia para o tratamento da obesidade é um marco que reflete nosso compromisso em ouvir e atender às necessidades dos pacientes. Sabemos que a preferência por um tratamento oral pode ser um fator decisivo para muitas pessoas.

Marília Fonseca, diretora médica da Novo Nordisk no Brasil

Maioria dos efeitos adversos registrados vai de leve a moderado. Ainda segundo o estudo, os mais comuns foram náusea (46,6%) e vômito (30,9%). Os eventos adversos que levaram à descontinuação do tratamento foram de 6,9%. A incidência de eventos adversos graves foi de 3,9%.

Além da redução do peso, o Wegovy em comprimido também mostrou melhorias na capacidade de realizar atividades físicas diárias, segundo a pesquisa. É o caso de se levantar e caminhar, por exemplo. Os fatores de risco cardiovascular também tiveram melhora.

Por que um comprimido?

O medicamento foi submetido à FDA (a agência regulatória dos EUA) para controle crônico do peso. A Novo Nordisk já começou a produzi-la em suas instalações, apesar de a aprovação pelo órgão estar prevista para o final de 2025.