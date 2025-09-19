Usar celular no vaso sanitário aumenta em quase 50% risco de hemorroidas

Estudiosos concluíram que aqueles que usam o celular enquanto estão sentados no vaso sanitário têm um risco 46% maior de ter hemorroidas do que os que não levam o telefone. As atividades mais comuns dos "internautas de toalete" era ler notícias e usar redes sociais.

O tempo gasto no banheiro também era maior entre os que usam o celular do que entre os que não levam o aparelho. 37% dos que utilizam o smartphone enquanto estão no vaso sanitário gastou mais de cinco minutos no banheiro. Entre os não-usuários dos smartphones no toalete, apenas 7,1% ultrapassam este limite.

Este estudo reforça o conselho às pessoas em geral para deixar os telefones fora do banheiro e tentar passar não mais do que alguns minutos para ter o seu movimento intestinal. Se está levando mais tempo, pergunte a si mesmo o porquê. Foi porque o movimento intestinal era realmente muito difícil ou porque seu foco estava em outro lugar? Trisha Pasricha, autora principal do estudo e pesquisadora do Beth Israel Deaconess Medical Center e da Universidade Harvard, em comunicado

Pesquisadores acreditam que o uso do smartphone no banheiro prolonga o tempo no vaso inadvertidamente, levando potencialmente ao aumento da pressão nos tecidos anais. Esta pressão aumentada, com o tempo, pode levar ao inchaço e inflamação dos vasos da região— a hemorroida.

Como saber se tenho doença hemorroidária?

Hemorroidas são estruturas vasculares (artérias e veias) que existem normalmente no ânus e, portanto, fazem parte da anatomia do ser humano. O que pode acontecer é a inflamação desses vasos, o que caracteriza a doença das hemorroidas, cujos principais sintomas são: