6 'soníferos naturais' que acalmam e podem te ajudar a dormir melhor

Os campeões do sono em forma de chá

1. Camomila

Clássico absoluto entre as avós, a camomila é rica em apigenina, um flavonoide com ação anti-inflamatória, antioxidante e antibacteriana. Esse conjunto de propriedades ajuda a reduzir a agitação mental e promove um efeito calmante. Preparar é simples: água quente sobre as flores secas (ou sachê), sete a oito minutos de infusão e pronto.

2. Erva-cidreira

Também chamada de melissa, pertence à família da hortelã e carrega um aroma cítrico delicado. Tem ação antiviral, antibacteriana e é conhecida por aliviar ansiedade e insônia, além de suavizar dores. Basta uma colher de sopa da erva ou um sachê em água quente por cerca de dez minutos.

3. Passiflora

Extraída da mesma planta que dá o maracujá, a passiflora atua no sistema nervoso central, aumentando os níveis de GABA, um neurotransmissor que reduz a atividade cerebral. O resultado é relaxamento, menos sintomas de ansiedade e mais sono. A recomendação é preparar de 3 g a 5 g de folhas secas em uma xícara de água quente.

4. Valeriana

Conhecida como a "raiz do sono", concentra compostos como ácido valerênico e isovalérico, além de antioxidantes que têm efeito sedativo. É indicada para quem sofre de insônia persistente, cansaço e até sintomas de TPM e menopausa. O preparo segue o ritual: água fervente, uma colher da raiz e alguns minutos de infusão.

5. Lavanda

Famosa pelo aroma em óleos essenciais e sprays, também funciona como chá calmante. A infusão de suas flores ajuda a diminuir sintomas da ansiedade e induz ao relaxamento.