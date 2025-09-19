Pular corda pode ajudar a envelhecer com mais saúde; veja como começar

Muita gente ainda associa a corda a uma simples brincadeira de infância. Mas pesquisas recentes mostram que ela pode ser uma grande aliada da saúde, inclusive na vida adulta.

Um estudo publicado em 2021 no Journal of Sports Science, que analisou 21 trabalhos científicos, revelou que o treinamento com corda melhora força, velocidade e agilidade. Além disso, demonstrou benefícios até mesmo no desempenho de corredores de longa distância.

Assim como outras atividades aeróbicas (correr, pedalar ou nadar), pular corda contribui para a prevenção de doenças crônicas, melhora a saúde cardiovascular e fortalece ossos e músculos. O diferencial está na praticidade: basta uma corda e um espaço pequeno para começar.