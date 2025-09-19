O que a cor dos olhos pode revelar sobre você e seu estado de saúde

A tonalidade dos olhos, sejam azuis, verdes ou castanhos, é resultado da ação de múltiplos genes. Mais do que uma característica estética, a cor da íris pode indicar predisposições genéticas para algumas doenças.

Segundo oftalmologistas, pessoas com olhos e também pele claros, por exemplo, apresentam maior sensibilidade à luz e tendem a sentir mais incômodo em ambientes muito iluminados. Estudos sugerem ainda que esse grupo pode ter risco aumentado para condições como a degeneração macular relacionada à idade e para tumores oculares, como o melanoma uveal.

Já os olhos castanhos, predominantes no Brasil, também podem carregar particularidades. É o caso da heterocromia, quando cada olho apresenta uma cor diferente, ou de alterações congênitas ligadas a síndromes raras. Embora ofereçam proteção natural contra a luz intensa, as íris mais escuras podem estar associadas a maior risco de catarata e glaucoma de ângulo aberto.