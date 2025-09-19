'Não tinha esperança': paciente volta a andar após remédio experimental

"Nossa pesquisa é muito promissora e acredito que podemos transformar a maneira como tratamos lesões medulares no Brasil e no mundo. Mas os estudos e testes ainda estão longe de acabar. Com razão, a Anvisa é bem cautelosa com as aprovações, por isso acredito que o processo deva demorar pelo menos mais três anos", explicou a pesquisadora.

O neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo Julio Barbosa enxerga os testes como promissores, mas pede cautela para evitar afirmações precipitadas. Ele não participou da pesquisa.

"Recebi ligação de alguns pacientes perguntando sobre o tratamento com polilaminina na última semana. O que passei para eles foi: é um estudo promissor, mas não é um medicamento que vai estar na prateleira nos próximos dias, ainda vai demandar um tempo. Ainda não temos amostragem segura para garantir nada."

Ele completou dizendo que a pesquisa precisa ainda ser ampliada para outros centros universitários que não estejam na UFRJ. A ideia é que colegas de profissão "se debrucem nas possibilidades" e vejam a viabilidade do medicamento.

"Validar a teoria é o primeiro passo para o desenvolvimento de um novo medicamento. Em seguida, partimos para os testes em animais —no caso da laminina foram com ratos. Depois, avançamos para testes clínicos, ou seja, com pessoas", explica Barbosa.

Testes com mais voluntários ainda devem ser feitos para validar o medicamento. É aguardada autorização da Anvisa para a realização do estudo clínico regulatório ampliado do remédio.