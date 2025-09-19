Eco Run Special Edition: prova de 5 km e 10 km une esporte e ecologia em SP

Quer correr por uma causa maior em um cenário histórico? A Eco Run Special Edition, que será realizada em São Paulo no dia 28 de setembro de 2025, é uma oportunidade para isso.

Com percursos de 5 km e 10 km no Parque da Independência, no Ipiranga, a prova convida os atletas a unirem a busca pela saúde a um compromisso com o meio ambiente.

Trajeto histórico e sustentável

A prova se inicia Parque da Independência, localizado junto ao Museu do Ipiranga, e retorna ao mesmo local. No trajeto, os atletas contarão com postos de hidratação e, na arena do evento, estarão disponíveis serviços como guarda-volumes para garantir a comodidade dos participantes.