Ela foi denunciada ao ir às redes expor doença: 'Acham que sou criança'

Maria Aparecida de Jesus Lopes, 25, nasceu com uma doença rara chamada Camurati-Engelmann, que afeta o desenvolvimento e crescimento dos ossos. Apesar de ter dores intensas desde a infância, o diagnóstico veio apenas na adolescência. A doença não tem cura, e o tratamento é para amenizar os sintomas, como as dores constantes. A VivaBem, Cidinha, como é chamada, contou sua história.
'Andava um pouquinho e reclamava de dor'
"Quando nasci, era uma criança aparentemente saudável. Nasci com peso bom e era até gordinha, mas minha mãe conta que, quando eu estava prestes a completar um ano de vida, comecei a ter episódios de choros constantes.
Minha mãe achava que era cólica ou algum desconforto, mas me dava remédios e não resolvia.
Quando comecei a falar, segundo minha mãe, eu reclamava bastante de dores nas pernas. Eu andava um pouquinho e já reclamava de dor. Nessa época, também fui diagnosticada com anemia e estava abaixo do peso.
Desde pequenininha eu ia em vários médicos, fazia exames, mas nenhum profissional sabia exatamente o que eu tinha. Cheguei a receber um diagnóstico de 'ossos de vidro' [uma doença genética], mas logo outro profissional descartou a doença porque eu não tinha fraturas. Naquela época, eu morava em Presidente Jânio Quadros, no interior da Bahia.
Com o passar dos anos, as dores foram se intensificando a ponto de eu não conseguir mais andar. As dores eram tantas que eu não conseguia frequentar a escola regularmente, de tanto que eu ia ao hospital e a médicos. Eu fazia as provas, mas nas aulas eu não conseguia ficar todos os dias.
'Médicos diziam que conheciam só um caso como o meu'
Quando completei 12 anos, minha família se mudou para a cidade de São Paulo em busca de um diagnóstico e tratamento para mim. Fui encaminhada para o Hospital das Clínicas e lembro que fiquei duas semanas internada fazendo diversos exames.
Foi nessa época que fiz um exame genético e recebi o diagnóstico da doença Camurati-Engelmann. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela.
Os médicos disseram que conheciam apenas um caso dela no Brasil. O meu era o segundo.
'Passei a ter a conta denunciada'
Devido às dores constantes nos ossos, uso diversos medicamentos. A doença também afetou a minha saúde mental e hoje convivo com crises de ansiedade e depressão.
Encontrei na internet um espaço para me expressar e contar um pouco da minha história. Mas esse ambiente também é perigoso e passei a ter a minha conta denunciada justamente pela minha aparência. Muita gente acha que sou uma criança, mas não sou, apenas sou uma pessoa com uma doença rara.
Faço exames rotineiramente para acompanhar o desenvolvimento da doença e para avaliar se as medicações estão fazendo efeito. Também faço acompanhamento psicológico para conseguir lidar com todo o sofrimento que a doença me traz.
Ainda há poucos estudos sobre a minha doença e não sei como será minha qualidade de vida no futuro. Hoje, eu convivo com a dor e com essa angústia."
Doença rara afeta os ossos e causa dores intensas
A doença de Camurati-Engelmann é uma condição genética rara que atinge principalmente os ossos longos do corpo, como os dos braços e pernas. Ela provoca um espessamento anormal das estruturas ósseas, o que resulta em dores fortes, fraqueza muscular e dificuldade para se movimentar. Ela pode aparecer ainda na infância ou adolescência e acompanha o paciente por toda a vida.
A causa está ligada a mutações no gene TGFB1, responsável por controlar o crescimento e desenvolvimento dos ossos. Essas alterações fazem com que o organismo produza ossos de forma desordenada, levando ao espessamento característico da doença.
Ela pode ser herdada pelos filhos, seguindo um padrão autossômico dominante, o que significa que uma única cópia do gene alterado é suficiente para causar a doença.
Ciro Martinhago, médico geneticista especialista em doenças raras pela Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM)
Os sintomas mais comuns são dor óssea crônica, cansaço, rigidez nas articulações e dificuldades de andar. Em alguns casos, também há perda de peso, atraso no crescimento, problemas de equilíbrio e até mesmo de audição. Os pacientes também podem ter atraso hormonal devido à doença.
Por ser rara, muitas vezes o diagnóstico é demorado. Ele é feito por meio de exames clínicos, radiografias que mostram o aumento da densidade óssea e testes genéticos para identificar mutações específicas.
A doença pode ser confundida com outras condições que afetam os ossos, como a osteopetrose ou outras desordens de aumento da densidade óssea. O ideal é que seja feito o teste de sequenciamento do gene isolado.
Não existe cura para a doença. O tratamento é voltado para o controle dos sintomas e pode incluir o uso de medicamentos para dor, fisioterapia e, em alguns casos, corticoides para reduzir a inflamação.
A condição afeta a qualidade de vida dos indivíduos devido à dor crônica e à perda auditiva. Não existe tratamento específico, mas os sintomas podem ser controlados com tratamento sintomático.
Têmis Maria Félix, médica geneticista chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clinicas de Porto Alegre
