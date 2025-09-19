Ela foi denunciada ao ir às redes expor doença: 'Acham que sou criança'

Minha mãe achava que era cólica ou algum desconforto, mas me dava remédios e não resolvia.

Quando comecei a falar, segundo minha mãe, eu reclamava bastante de dores nas pernas. Eu andava um pouquinho e já reclamava de dor. Nessa época, também fui diagnosticada com anemia e estava abaixo do peso.

Desde pequenininha eu ia em vários médicos, fazia exames, mas nenhum profissional sabia exatamente o que eu tinha. Cheguei a receber um diagnóstico de 'ossos de vidro' [uma doença genética], mas logo outro profissional descartou a doença porque eu não tinha fraturas. Naquela época, eu morava em Presidente Jânio Quadros, no interior da Bahia.

Com o passar dos anos, as dores foram se intensificando a ponto de eu não conseguir mais andar. As dores eram tantas que eu não conseguia frequentar a escola regularmente, de tanto que eu ia ao hospital e a médicos. Eu fazia as provas, mas nas aulas eu não conseguia ficar todos os dias.

'Médicos diziam que conheciam só um caso como o meu'

Quando completei 12 anos, minha família se mudou para a cidade de São Paulo em busca de um diagnóstico e tratamento para mim. Fui encaminhada para o Hospital das Clínicas e lembro que fiquei duas semanas internada fazendo diversos exames.