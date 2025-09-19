Como tonificar os braços e o peitoral com flexão e evitar erros comuns

A flexão de braços, um dos movimentos mais democráticos do treino funcional, exige apenas o próprio corpo e um espaço no chão. Apesar da simplicidade, ela ativa vários grupos musculares de uma vez —peitoral, tríceps, ombros, lombar e core—, ajudando a conquistar braços fortes e peito definido.

Mas engana-se quem pensa que o movimento é fácil. Para executar corretamente, é preciso estabilizar articulações e tronco, garantindo eficiência sem risco de lesão.

Por que vale a pena incluir flexões no treino?

Além de fortalecer a parte superior do corpo, a flexão traz benefícios extras: