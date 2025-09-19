Arrebitado, longo demais: formato do nariz pode impactar a respiração?

Mais do que atrair a atenção pela aparência, o nariz é a principal via de entrada do oxigênio durante a respiração —e, sendo assim, o seu formato e suas estruturas internas podem facilitar ou dificultar esse fluxo de ar. Mas também não dá para dizer que ter um nariz grande melhora a capacidade respiratória.
"Algumas características da anatomia do nariz interferem mais do que o seu tamanho propriamente dito", afirma a professora de otorrinolaringologia Natasha Braga, da Faculdade de Medicina da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e médica do Hospital Aliança, da Rede D'or, em Salvador.
O que realmente influencia a respiração
As narinas, também chamadas de orifícios nasais, são fundamentais para o fluxo de ar. Quando são largas e mais abertas, favorecem a passagem. Mas um nariz mais largo externamente não significa, necessariamente, passagem interna mais larga —é a anatomia interna que realmente define a respiração.
Já narizes com dorso (a parte superior e alongada do nariz) estreito e alto, asas (as laterais do nariz) muito finas, retraídas ou moles, podem "colapsar" durante a inspiração, ou seja, se fechar parcialmente, provocando sensação de falta de ar, principalmente ao dormir ou durante esforços físicos.
O ângulo da ponta do nariz também conta, segundo o otorrino Cícero Matsuyama, do Hospital Cema (SP). "Quando muito fechado ou aberto em relação ao lábio, pode alterar a direção do fluxo." Ou seja, quando essa ponta fica muito caída (fechada) ou muito levantada (aberta), o ar pode não circular da forma mais natural, alterando a direção do fluxo da respiração.
Além disso, narizes tortos ou desviados podem estar associados ao desvio de septo, que é quando a cartilagem interna que separa as duas narinas se desloca, dificultando a passagem do ar de um dos lados.
Rinite alérgica, adenoide e hipertrofia dos cornetos nasais (estruturas internas que ajudam a umidificar e filtrar o ar) igualmente podem estreitar a passagem.
Querer 'perfeição' pode afetar função
A rinoplastia é a cirurgia plástica feita no nariz e, embora possa melhorar a aparência, quando o objetivo é estético, também pode comprometer a respiração se não for bem planejada. "A rinoplastia pode afetar a respiração se resultar em estreitamento intenso do dorso, diminuição acentuada das narinas ou das asas nasais", alerta Natasha Braga. Nessas situações, podem surgir obstruções, roncos, salivação excessiva (baba no travesseiro) e até a necessidade de respirar pela boca durante o sono.
Matsuyama reforça que os riscos aumentam quando há retirada excessiva de cartilagem ou tecido ósseo da pirâmide nasal. "Narizes pequenos ou muito arrebitados podem reduzir a área da válvula nasal (região mais estreita das vias respiratórias dentro do nariz, por onde passa a maior parte do ar que inspiramos), causando sensação de falta de ar."
Para o também otorrinolaringologista Édio Cavallaro, do Hospital São Lucas (RJ), nesses casos é preciso haver cuidado por parte do médico cirurgião. "Na rinoplastia moderna, buscamos melhorar a estética sem prejudicar e, quando possível, até melhorar a função respiratória." Para ele, o segredo é associar conhecimento estético e funcional, preservando ou ampliando a passagem do ar.
Quando procurar um médico
Antes de realizar uma rinoplastia, é fundamental que o paciente passe por uma avaliação com um otorrinolaringologista. Esse especialista pode analisar internamente a cavidade nasal e identificar a necessidade de corrigir alterações, como desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos nasais, durante o mesmo ato cirúrgico, ou seja, junto com a cirurgia estética.
A presença de sintomas que afetam o bem-estar também é um alerta para procurar um médico. O otorrino Édio Cavallaro aponta sinais de atenção: "Respiração sempre pela boca, principalmente à noite; sensação constante de nariz entupido; dificuldade para dormir com a boca fechada ou acordar com a boca seca; ronco frequente e sinusites de repetição. Uma avaliação com endoscopia nasal, realizada por um otorrino, ajuda a esclarecer", afirma.
Dificuldade para inspirar profundamente durante exercícios e o uso contínuo de descongestionantes nasais também indicam alterações na anatomia do nariz, explica a professora Natasha Braga. Em relação à sinusite, episódios que ocorrem mais de três vezes ao ano, persistem por mais de 12 semanas ou costumam ocorrer sempre do mesmo lado podem ser sinais de alterações anatômicas significativas.
Mas os impactos de uma obstrução nasal vão além da respiração. Ela pode causar voz anasalada, rouquidão ao acordar, perda parcial do olfato, prejuízos no sono (como despertares frequentes e cansaço diurno), além de irritabilidade e dificuldade de concentração. Como reforça Cavallaro: "O nariz é muito mais que um 'tubo de ar'. Ele aquece, umidifica e filtra o ar, participa da ressonância da voz e abriga o olfato."
