Arrebitado, longo demais: formato do nariz pode impactar a respiração?

O que realmente influencia a respiração

As narinas, também chamadas de orifícios nasais, são fundamentais para o fluxo de ar. Quando são largas e mais abertas, favorecem a passagem. Mas um nariz mais largo externamente não significa, necessariamente, passagem interna mais larga —é a anatomia interna que realmente define a respiração.

Já narizes com dorso (a parte superior e alongada do nariz) estreito e alto, asas (as laterais do nariz) muito finas, retraídas ou moles, podem "colapsar" durante a inspiração, ou seja, se fechar parcialmente, provocando sensação de falta de ar, principalmente ao dormir ou durante esforços físicos.

O ângulo da ponta do nariz também conta, segundo o otorrino Cícero Matsuyama, do Hospital Cema (SP). "Quando muito fechado ou aberto em relação ao lábio, pode alterar a direção do fluxo." Ou seja, quando essa ponta fica muito caída (fechada) ou muito levantada (aberta), o ar pode não circular da forma mais natural, alterando a direção do fluxo da respiração.

Além disso, narizes tortos ou desviados podem estar associados ao desvio de septo, que é quando a cartilagem interna que separa as duas narinas se desloca, dificultando a passagem do ar de um dos lados.

Rinite alérgica, adenoide e hipertrofia dos cornetos nasais (estruturas internas que ajudam a umidificar e filtrar o ar) igualmente podem estreitar a passagem.