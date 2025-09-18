TV e videogame aumentam foco; TikTok e Instagram atrapalham, diz pesquisa

"Se esse é o efeito em um cérebro totalmente desenvolvido, precisamos considerar urgentemente os impactos em adolescentes e crianças que estão usando cada vez mais essas tecnologias", ressaltou a cientista, sobre o impacto em sistemas nervosos ainda em formação.

Cérebro sob estímulos rápidos

A diferença está no tipo de estímulo. Jogos e programas exigem envolvimento mais profundo: pedem decisões, estratégias, atenção sustentada. Já as redes sociais entregam recompensas instantâneas —vídeos curtos, imagens chamativas, curtidas imediatas. Essa avalanche de estímulos aciona principalmente o chamado núcleo accumbens, região ligada ao prazer rápido e à gratificação imediata.

O problema é que, com o tempo, o cérebro se acostuma a esse "choque" de dopamina e passa a ter dificuldade em lidar com tarefas que exigem paciência e concentração.

Em outras palavras: quanto mais tempo gasto em feeds infinitos, maior a chance de perder a capacidade de se concentrar em leituras longas, estudos ou até conversas presenciais. É como treinar o cérebro para gostar apenas do raso e do instantâneo.

Melhor mesmo é investir em livros

Na contramão dessa superficialidade, a leitura de um livro é um exercício de profundidade, explica Carmen de Labra Pinedo, professora da Universidade da Coruña, em um artigo publicado pelo site The Conversation.