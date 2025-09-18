Pressão 12 por 8 agora é classificada como pré-hipertensão: entenda mudança

O objetivo é reforçar a prevenção. Nessa faixa, médicos devem orientar mudanças no estilo de vida. Na prática, é uma forma de dar mais atenção a pessoas com a pressão próxima da elevada. A partir desta faixa, a diretriz recomenda o monitoramento da pressão arterial.

A nova diretriz também define que a meta para hipertensos é de alcançar pressão menor do que 130/80 mmHg (13 por 8). E lista o tratamento não medicamentoso válido para todos: não fumar, manter dieta saudável, praticar atividade física de forma regular, reduzir a ingestão de álcool, além de controlar o estresse.

Sociedade Europeia mudou diretriz em 2024

A mudança no Brasil segue uma tendência já apresentada pela Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), durante congresso em 2024. Na Europa, a classificação ficou assim:

Pressão não elevada: abaixo de 120 por 70 mmHg (12 por 7);

Pressão elevada: entre 120/70 e 139/89 mmHg;

Hipertensão: 140/90 mmHg ou mais. Na prática, quem apresenta pressão de 12 por 8 não é hipertenso, mas está em uma zona de risco.