Pressão 12 por 8 agora é classificada como pré-hipertensão: entenda mudança

Por muito tempo, a famosa pressão 12 por 8 foi considerada sinônimo de saúde perfeita. Agora, ela passa a ser vista como um sinal de alerta: segundo novas diretrizes médicas, esse valor já indica risco aumentado de hipertensão no futuro.
O que aconteceu
Uma nova diretriz classificou a pressão 12 por 8 como "pré-hipertensão". Segundo a diretriz, valores de pressão entre 120-139 mmHg (sistólica) e/ou 80-89 mmHg (diastólica) estão nessa categoria de pré-hipertensão. A mudança foi apresentada hoje no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia. A hipertensão arterial continua sendo definida como a pressão maior ou igual a 14 por 9.
O objetivo é reforçar a prevenção. Nessa faixa, médicos devem orientar mudanças no estilo de vida. Na prática, é uma forma de dar mais atenção a pessoas com a pressão próxima da elevada. A partir desta faixa, a diretriz recomenda o monitoramento da pressão arterial.
A nova diretriz também define que a meta para hipertensos é de alcançar pressão menor do que 130/80 mmHg (13 por 8). E lista o tratamento não medicamentoso válido para todos: não fumar, manter dieta saudável, praticar atividade física de forma regular, reduzir a ingestão de álcool, além de controlar o estresse.
Sociedade Europeia mudou diretriz em 2024
A mudança no Brasil segue uma tendência já apresentada pela Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), durante congresso em 2024. Na Europa, a classificação ficou assim:
- Pressão não elevada: abaixo de 120 por 70 mmHg (12 por 7);
- Pressão elevada: entre 120/70 e 139/89 mmHg;
- Hipertensão: 140/90 mmHg ou mais. Na prática, quem apresenta pressão de 12 por 8 não é hipertenso, mas está em uma zona de risco.
Pressão arterial é considerada 'zona de risco'
Embora o diagnóstico de hipertensão continue o mesmo (a partir de 14 por 9), o jeito de lidar com pacientes intermediários mudou. Pessoas com pressão entre 12 por 8 e 13 por 8,5, que antes saíam do consultório tranquilas, agora recebem recomendações específicas para evitar complicações.
Segundo a SBC, até 80% dos casos de AVC, infarto e insuficiência renal podem ser prevenidos com medidas simples. Entre elas, reduzir o consumo de sal, praticar exercícios, controlar o peso, usar corretamente os medicamentos (quando indicados) e medir a pressão com frequência.
*Com informações de matéria publicada em 17/06/205
