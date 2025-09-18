Acorda sempre às 3 da manhã? A ciência explica este 'alarme misterioso'

Esse equilíbrio é coordenado pelo ritmo circadiano, o "relógio biológico" que sincroniza nossas funções em ciclos de 24 horas. Ele explica por que algumas pessoas são naturalmente matutinas e outras preferem a noite. Mas também mostra os limites: se fugirmos demais desse padrão, os transtornos do sono, como insônia ou distúrbios do ritmo circadiano, entram em cena.

Por que despertamos de madrugada

Acordar no meio da noite não é um erro do corpo, mas parte do projeto original. Esses microdespertares, que duram segundos ou minutos, permitem que a gente mude de posição e evite dores, ou, numa perspectiva evolutiva, que estivéssemos prontos para escapar de predadores noturnos. Eles ocorrem de uma a dez vezes por hora e podem ser detectados em exames de sono.

O mistério é entender por que, em algumas pessoas, eles se transformam em despertares prolongados, muitas vezes no mesmo horário. O padrão costuma aparecer na segunda metade da noite, quando os ciclos de sono profundo são menos frequentes do que o REM. É nessa fase que os sonhos ficam mais vívidos e que a consciência tende a emergir.

Os despertares são mais frequentes depois de três a cinco horas que já estamos dormindo. Muitas pessoas se queixam de acordar às 2h ou 3h da manhã. Em geral, isso representa a passagem da fase de sono profundo, de ondas lentas, para o REM, que é mais leve. E, quando acordamos durante o sono REM, em geral, nos lembramos.

Por que quase sempre no mesmo horário?

Existem vários fatores que ajudam a "sincronizar" esses despertares. Entre eles estão: