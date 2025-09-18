VivaBemUOL
Remédios e Tratamentos

Remédio contra insônia aprovado pela Anvisa está entre os melhores do mundo

De VivaBem, em São Paulo
Preço do novo remédio no Brasil ainda será definido
Preço do novo remédio no Brasil ainda será definido Imagem: iStock

Um novo medicamento para o tratamento da insônia, aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), deve chegar às farmácias brasileiras nos próximos meses. Trata-se do lemborexante, que será vendido comercialmente no Brasil como Dayvigo pela farmacêutica japonesa Eisai.

O que aconteceu

Fármaco tem mecanismo de ação diferente das drogas já disponíveis no país. Enquanto outros fármacos já usados no Brasil provocam uma ação de sono, o lemborexante bloqueia a engrenagem que mantém a pessoa acordada.

Espera-se ele gere menos quadros de dependência. Estudo da Universidade de Oxford publicado na revista científica The Lancet, em 2022, mostrou que o medicamento está entre os melhores em critérios de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade —entre 36 opções avaliadas. Ele dividiu a posição com a eszopiclona.

De acordo com a pesquisa, os medicamentos tiveram melhores desempenhos nos critérios. O estudo avaliou os tratamentos de curto e longo prazo das drogas.

O preço do remédio será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). O Diário Oficial da União publicou a aprovação da Anvisa no dia 3 de abril.

O medicamento é indicado para adultos com dificuldade para adormecer ou manter o sono (insônia). No Brasil, segundo números da Associação Brasileira do Sono (ABS), cerca de 73 milhões de pessoas têm dificuldade crônica para dormir.

Tratamento da insônia

A insônia pode levar a uma variedade de outros problemas de saúde. O quadro pode incluir depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e até suicídio.

O tratamento depende da gravidade do quadro, por isso é importante buscar ajuda especializada. Porém, na maioria das vezes, mudanças comportamentais trazem de volta noites de sono agradáveis. Veja a seguir as estratégias que não envolvem medicamentos:

Higiene do sono: trata-se de uma proposta educativa que leva à modificação do estilo de vida, como limitar as sonecas da tarde, evitar fumar e jantar perto da hora de dormir ou consumir álcool e cafeína. A adoção de uma dieta equilibrada é indicada, assim como o estabelecimento de uma rotina de horários para o sono e o despertar. Para pessoas com insônia crônica, esta estratégia deve sempre somar-se a outras.

Restrição de tempo de sono e cama: a prática se resume em limitar o número de horas que se fica na cama. A ideia é que a redução das horas que se passa deitado aumente o desejo de dormir, consolidando o padrão de sono. Com o passar do tempo, a restrição se estende gradualmente.

Controle de estímulos: a orientação é só usar a cama para dormir e para o sexo. Comer, assistir TV, usar o celular, o tablet ou o computador são comportamentos não recomendados.

Técnicas de relaxamento: mindfulness, exercícios respiratórios, meditação, ioga. Todas essas práticas são aliadas da melhora do padrão de sono e ainda reduzem a ansiedade e o estresse.

*Com informações de reportagem publicada em 15/11/2020

