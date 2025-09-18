Remédio contra insônia aprovado pela Anvisa está entre os melhores do mundo

Um novo medicamento para o tratamento da insônia, aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), deve chegar às farmácias brasileiras nos próximos meses. Trata-se do lemborexante, que será vendido comercialmente no Brasil como Dayvigo pela farmacêutica japonesa Eisai.

O que aconteceu

Fármaco tem mecanismo de ação diferente das drogas já disponíveis no país. Enquanto outros fármacos já usados no Brasil provocam uma ação de sono, o lemborexante bloqueia a engrenagem que mantém a pessoa acordada.

Espera-se ele gere menos quadros de dependência. Estudo da Universidade de Oxford publicado na revista científica The Lancet, em 2022, mostrou que o medicamento está entre os melhores em critérios de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade —entre 36 opções avaliadas. Ele dividiu a posição com a eszopiclona.