'Por que decidi doar meu rim para um desconhecido'

O coração chegou após quatro dias em que Norton passou ligado a máquinas, em um caso inédito até então. O ator ganhou mais quatro anos de vida. E a experiência transformou o casal em ativistas.

Pouco antes da morte de Norton —em 2007, em decorrência da hepatite C—, eles escreveram juntos uma peça que tratava com humor da doação de órgãos, chamada "Começar Outra Vez". Após a perda, Kely reestreou o espetáculo como homenagem e nunca mais deixou de levar o tema adiante.

A militância se tornou missão de vida. Ela criou o Instituto Renascimento, rodou o país com espetáculos e filmes, participou de palestras em escolas, empresas e penitenciárias. "A arte educa pelo coração. É mais fácil falar de doação de órgãos quando você cria uma história que toca."

Duas décadas depois daquela experiência com Norton, Kely deu um passo ainda mais radical: tornou-se doadora em vida. Em abril de 2024, aos 50 anos, retirou um dos rins para salvar um homem que nunca tinha visto antes. Cristã, ela diz que sua ação é inspirada em Jesus: "Se ele [Jesus] deu a vida toda, o que é eu dar um rim?"

O rim para um desconhecido

O encontro que mudaria tudo aconteceu em um café, em Campinas. Kely conhecia de vista uma assistente social de uma ONG voltada para doenças raras. Ao se reencontrarem, descobriu que o marido dela estava em hemodiálise e hesitava em entrar na fila de transplante.