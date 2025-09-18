Estudo desvenda efeito de canetas emagrecedoras no sabor dos alimentos

Mudança do paladar tem ligação com saciedade e apetite

Pacientes que relataram que sentem os alimentos mais doces depois do tratamento com as canetas tiveram o dobro da probabilidade de relatar maior saciedade em relação àqueles cujo paladar não mudou. Aqueles com aumento da sensação de "doçura" tiveram ainda 67% maior chance de ter redução de apetite e uma probabilidade 85% maior de não ter "desejos" por comida.

Aqueles que sentiram tudo mais salgado depois do uso das canetas também tiveram 2,17 vezes mais probabilidade de sentir saciedade. No entanto, não há ligação entre mudanças do paladar e redução de massa corporal; os pesquisadores acreditam que isso acontece porque a sensibilidade aos sabores é apenas um dos muitos fatores envolvidos na perda de peso.

Estas drogas agem não apenas nas áreas do intestino e do cérebro que controlam a fome, mas também nas células das papilas gustativas e regiões do cérebro que processam sabores e recompensas. Isso significa que elas podem mudar sutilmente o quão intensos os sabores como doce ou salgado são percebidos. E isso pode afetar o apetite [porque] mudanças no paladar afetam o quão satisfatória ou apetitosa uma comida parece naquele momento, o que influencia o controle deste apetite. No entanto, a perda de peso depende de muitos outros fatores como metabolismo, padrões de longo prazo de alimentação e atividade física. Então mudanças no paladar sozinhas podem não ser o suficiente para influenciar diretamente a redução de peso.

Othmar Moser, coautor principal do estudo e pesquisador da Universidade Médica de Graz, na Áustria, em comunicado.

Apesar disso, monitorar o paladar dos pacientes pode oferecer pistas sobre a resposta do corpo ao tratamento —e ajudar a orientar a dieta do paciente. Para os médicos, encontrar alternativas "mais gostosas" aos alimentos que se tornaram intensos demais ou menos atrativos para o paladar destes pacientes pode tornar a dieta mais eficiente, resultando em maior perda de peso.

No entanto, eles destacam que o estudo não comprova a responsabilidade direta dos remédios sobre as percepções dos paladares. Isto porque não se conhece, até o momento, exatamente como as substâncias poderiam influenciar o paladar. Além disso, eles admitem que, como seus dados se baseiam nos relatos dos participantes, é possível que eles não representem a realidade de grupos maiores na mesma proporção.