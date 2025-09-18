Dor na mandíbula e mais: 5 sinais de alerta menos óbvios de ataque cardíaco

Problemas cardíacos são capazes de causar uma série de sintomas que podem confundir tanto os pacientes quanto os médicos. Além de sinais clássicos como pressão no peito e formigamento, há outros sinais de alerta menos óbvios que podem estar ligados a um ataque cardíaco. As informações são do jornal norte-americano The Washington Post, que ouviu cardiologistas sobre os sintomas de um infarto.

O que é um ataque cardíaco?

O ataque cardíaco acontece quando as artérias que irrigam o coração sofrem algum problema, como o entupimento, e são impedidas de seguir com o fluxo de sangue até o músculo do órgão, que começa a morrer. Geralmente, o paciente sente uma dor forte, opressiva ou latejante no peito. Muitas vezes, os sintomas podem ser semelhantes a uma crise de pânico ou de ansiedade.

No entanto, além dos sinais "tradicionais", o ataque cardíaco pode se manifestar de outras formas, normalmente ignoradas pelos pacientes. Confira abaixo cinco sinais menos óbvios que podem estar ligados a um infarto.