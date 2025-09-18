Dor na mandíbula e mais: 5 sinais de alerta menos óbvios de ataque cardíaco

Problemas cardíacos são capazes de causar uma série de sintomas que podem confundir tanto os pacientes quanto os médicos. Além de sinais clássicos como pressão no peito e formigamento, há outros sinais de alerta menos óbvios que podem estar ligados a um ataque cardíaco. As informações são do jornal norte-americano The Washington Post, que ouviu cardiologistas sobre os sintomas de um infarto.
O que é um ataque cardíaco?
O ataque cardíaco acontece quando as artérias que irrigam o coração sofrem algum problema, como o entupimento, e são impedidas de seguir com o fluxo de sangue até o músculo do órgão, que começa a morrer. Geralmente, o paciente sente uma dor forte, opressiva ou latejante no peito. Muitas vezes, os sintomas podem ser semelhantes a uma crise de pânico ou de ansiedade.
No entanto, além dos sinais "tradicionais", o ataque cardíaco pode se manifestar de outras formas, normalmente ignoradas pelos pacientes. Confira abaixo cinco sinais menos óbvios que podem estar ligados a um infarto.
Mas atenção: a presença de um desses sintomas não significa, necessariamente, um ataque cardíaco. Eles podem estar ligados a outras condições de saúde —por isso, ao sentir que algo está fora do normal, o ideal é procurar um médico para um diagnóstico preciso.
1) Dor na mandíbula
O desconforto ou a dor de um ataque cardíaco frequentemente irradiam para outras partes do corpo, mesmo que de forma sutil. Dores na mandíbula podem indicar uma questão cardíaca, especialmente se esta dor persistir após a análise de um dentista. Caso não haja um diagnóstico odontológico, é importante analisar se algo está acontecendo no coração.
2) Náuseas e vômitos
Um infarto pode causar náuseas, vômitos, refluxo ácido, arrotos e outras formas de indigestão. Esses sinais são mais intensos quando o ataque afeta a porção inferior (ou parede inferior) do coração.
Se a indigestão não apresentar melhora após a administração de um antiácido, o desconforto gastrointestinal pode estar relacionado ao coração, especialmente em uma pessoa com risco de ataque cardíaco.
3) Pele suada
O estresse causado pelo bloqueio em uma artéria coronária exige muito do organismo do paciente. O sistema nervoso simpático fica sobrecarregado, fazendo com que a pessoa apresente um "suor frio", sinta calafrios e fique com a pele pegajosa.
Se você estiver carregando peso e seu peito ficar repentinamente apertado, você sentir falta de ar e começar a suar, esses são sinais de um possível ataque cardíaco iminente. Mesmo se você perceber que o desconforto desaparece quando se senta e descansa, é importante consultar um médico.
4) Fadiga
Um ataque cardíaco limita a circulação de oxigênio pelo corpo e para o coração, o que pode causar fadiga ou falta de ar. O paciente pode até se sentir confuso, mas não consegue identificar o motivo.
Algumas pessoas ignoram a fadiga intensa, achando que estão apenas envelhecendo e ficando mais lentas. No entanto, uma pessoa com sinais precoces de problemas cardíacos pode apresentar sintomas praticando formas leves de exercício, como uma caminhada, por exemplo. Quando há esforço físico, o coração requer mais fluxo sanguíneo, e um eventual bloqueio no fluxo ou um músculo cardíaco enfraquecido impedem que a quantidade necessária de sangue chegue ao coração.
5) Sensação de morte iminente
Os sintomas de um ataque cardíaco podem causar uma sensação de "desgraça" iminente. Ao passar pelas dores e desconfortos, o paciente tem uma forte sensação de que vai morrer. Segundo os cardiologistas, esse sentimento é diferente de "ansiedade pura", já que são sintomas físicos somados a uma sensação persistente de que alguma coisa está seriamente errada.
É possível reduzir os riscos de um ataque cardíaco?
Caso o diagnóstico e o tratamento não sejam realizados rapidamente e o fluxo de sangue restabelecido, o ataque cardíaco pode comprometer a capacidade de bombeamento do coração. Nestes casos, há risco de o quadro evoluir para uma insuficiência cardíaca, que é uma condição crônica.
Segundo os cardiologistas, o melhor caminho é atuar na prevenção. Manter níveis adequados de colesterol e controlar a pressão arterial, por exemplo, são medidas que podem reduzir os riscos de problemas cardíacos.
Para isso, hábitos saudáveis são fundamentais no dia a dia. Não fume, limite o consumo de bebidas alcoólicas, mantenha uma alimentação saudável e pratique exercícios regularmente, por pelo menos 150 minutos por semana. Mantenha um acompanhamento de rotina com um cardiologista e realize os exames de acordo com orientação individualizada.
