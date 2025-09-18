10 hábitos na criação dos filhos que ficaram no passado e como mudar

Se você tem mais de 30 anos, deve se recordar que, antigamente, a criação dos filhos era marcada muitas vezes por práticas mais rígidas e autoritárias, especialmente até os anos 1980 e 1990, em que chineladas, beliscões, gritos e advertências depreciativas eram muito comuns —quiçá rotineiros— dentro de muitos lares brasileiros.

A forma de educar refletia gerações: os pais nascidos entre os anos 1950 e 1960 foram influenciados por seus próprios pais, nascidos nas décadas de 1920 e 1930, que receberam uma educação ainda mais dura —marcada por crises financeiras, guerras, falta de recursos básicos, exploração do trabalho e até emigrações forçadas.

Apesar de muitas práticas rígidas e autoritárias terem sido socialmente aceitas em épocas passadas, a pediatra e neonatologista Débora Passos, do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista (SP), explica que pesquisas atuais mostram que elas podem prejudicar o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.