Suplementos prolongam a vida? O que a ciência diz sobre longevidade

O mercado de suplementos cresce a cada ano, embalado pela promessa de saúde, energia e até de alguns anos extras de vida. Mas eles podem garantir a longevidade? Não é bem assim.

Um estudo publicado no Annals of Internal Medicine, em 2019, jogou um balde de água fria nessa expectativa: os tão celebrados comprimidos e cápsulas não prolongam a vida. Pior, quando consumidos em excesso, alguns deles podem até estar ligados a maior risco de morte.

A pesquisa revelou que pessoas com ingestão adequada de vitaminas como K, A e minerais como magnésio e zinco tinham menor risco de morte, inclusive por doenças cardiovasculares. No entanto, esse efeito desapareceu quando os cientistas levaram em conta outros fatores, como alimentação equilibrada, prática de exercícios, escolaridade e renda. Em outras palavras, quem vive mais saudável tende a tomar suplementos, mas não necessariamente vive mais por causa deles.