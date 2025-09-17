Sentir saudade faz bem? Como cultivar boas lembranças sem sofrimento

O sentimento é universal, mas a palavra "saudade" como a usamos, com essa mistura de coração e memória, é considerada um traço cultural e linguístico dos países de língua portuguesa. Presente na literatura, na música, nas artes e nas conversas cotidianas, ela carrega uma visão de mundo marcada pela nostalgia, pela melancolia e pelo valor das relações humanas.
"A saudade é um sentimento geralmente relacionado ao que não está mais presente, podendo esta ausência ser literal ou simbólica", afirma Larissa Dias, psicóloga do Hospital Aliança, da Rede D'Or, em Salvador.
A saudade pode surgir quando estamos longe de nossas referências ou origens, distantes fisicamente de entes importantes (mãe, pai, filhos, irmãos, cônjuges), ao lembrar tempos passados ou ainda ao desejar algo que já se foi, como um emprego prazeroso, uma função na família, a escola em que se estudou ou a casa dos avós.
Saudade pode ser prazerosa e benéfica
Vivida de forma equilibrada, a saudade pode ser um verdadeiro "tesouro guardado na dimensão emocional", como define Maricelia Brito de Lima, consultora de psicologia na Saúde Digital do Grupo Fleury. "Quando essa saudade é sobre memórias de bem-estar, gratidão ou satisfação, por vezes, essas memórias podem ajudar uma pessoa a atravessar um momento difícil e desafiador", diz.
Lembrar de uma viagem especial em família, por exemplo, pode trazer aconchego nos dias de solidão;
Recordar o apoio de um amigo querido em um momento importante pode ajudar a manter a esperança durante uma crise;
Revisitar mentalmente a sensação de realização ao concluir um projeto marcante pode servir de estímulo para superar novos desafios.
Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), complementa: "A saudade pode ser um sinal de vínculo afetivo saudável. Ela reforça a importância que alguém ou algo teve na nossa vida, ajuda a valorizar momentos bons e a manter nossa identidade ligada a histórias e pessoas queridas." Simplificando, sentir saudade do que foi bom é vital para a saúde mental.
O lado negativo desse sentimento
Apesar de seus aspectos positivos, a saudade pode se tornar excessiva e ruminativa, desencadeando prejuízos, alerta Maricelia Brito de Lima. "É comum observar que a pessoa (nessas situações) fica excessivamente presa ao passado, negligenciando o presente e abandonando qualquer perspectiva de futuro", afirma.
A psicóloga Larissa Dias reforça esse ideia lembrando que sentimentos que não são acolhidos podem causar sofrimento psíquico. "No caso da saudade, comumente encontramos em processos de luto, no qual o sujeito não se permite acessar a perda. Desta forma, o sentimento torna-se depreciativo, prendendo o sujeito aos aspectos negativos", diz.
São sinais de alerta de que a saudade se tornou patológica e requer atenção especial:
Memórias que, em vez de trazerem afeto, passam a gerar sentimento de impotência, irritabilidade, angústia profunda e paralisia;
Tristeza constante e intensa que não melhora com o tempo;
Isolamento social e perda de interesse por atividades antes prazerosas;
Dificuldade para fazer planos ou se envolver com novas experiências;
Sintomas físicos (insônia, fadiga, alterações de apetite) associados à falta.
"Nesses casos, é possível que a saudade esteja relacionada a um quadro de depressão ou luto complicado, que merece avaliação profissional", ressalta o psiquiatra Eduardo Perin.
Como cultivar boas lembranças sem sofrer
A chave para lidar com a saudade está em acolhê-la de forma saudável e integrá-la à vida cotidiana. "Se permitindo vivenciar o sentimento com toda a sua complexidade. Isso favorece a sua ressignificação, atualizando o conceito a partir das novas vivências adquiridas", explica Larissa Dias.
Maricelia Brito de Lima sugere que, em vez de nos concentrarmos apenas no sofrimento pela perda ou pela distância, podemos transformar a lembrança em um momento de homenagem e carinho. "Transformar a saudade em ação, contando histórias, preservando objetos significativos ou até dedicando momentos de silêncio, ajuda a ressignificar a ausência", ensina.
Algumas estratégias práticas incluem:
Criar narrativas internas que conectem a presença da pessoa com valores ou gestos que permanecem em nós;
Participar de ritos de passagem, pessoais ou coletivos, que deem sentido à lembrança;
Expressar emoções por meio de escrita, arte ou música, transformando saudade em experiência concreta;
Relembrar acontecimentos engraçados ou marcantes vividos juntos;
Ouvir canções que a pessoa gostava ou que trazem boas memórias;
Cozinhar uma receita que alguém querido costumava fazer;
Manter autocuidado físico e emocional, como sono, alimentação, lazer e terapia, fortalecendo recursos internos para lidar com a falta.
Quando uma pessoa da qual se sente falta está viva, há ainda a possibilidade de comunicação remota, reencontro ou reconexão, o que pode adicionar camadas de expectativa ou esperança à saudade. Por isso, transformar a lembrança em celebração ajuda a preservar a memória boa sem ficar paralisado pela ausência.
"A saudade quando acolhida sem resistência, deixa de ser apenas uma ferida aberta e transforma-se em uma forma de preservar o significado daquilo que foi importante para nós", resume Maricelia Brito de Lima.
O grande desafio, portanto, não é evitar saudade, mas integrá-la à nossa história de forma que ela nos lembre não apenas da falta, mas também da potência do que foi vivido e do que ainda pode ser construído.
