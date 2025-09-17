Sentir saudade faz bem? Como cultivar boas lembranças sem sofrimento

O sentimento é universal, mas a palavra "saudade" como a usamos, com essa mistura de coração e memória, é considerada um traço cultural e linguístico dos países de língua portuguesa. Presente na literatura, na música, nas artes e nas conversas cotidianas, ela carrega uma visão de mundo marcada pela nostalgia, pela melancolia e pelo valor das relações humanas.

"A saudade é um sentimento geralmente relacionado ao que não está mais presente, podendo esta ausência ser literal ou simbólica", afirma Larissa Dias, psicóloga do Hospital Aliança, da Rede D'Or, em Salvador.

A saudade pode surgir quando estamos longe de nossas referências ou origens, distantes fisicamente de entes importantes (mãe, pai, filhos, irmãos, cônjuges), ao lembrar tempos passados ou ainda ao desejar algo que já se foi, como um emprego prazeroso, uma função na família, a escola em que se estudou ou a casa dos avós.