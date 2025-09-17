Pré-síncope: o que é o quadro que levou Bolsonaro a ser internado?

Outros sintomas apresentados pelo ex-presidente também podem levar a pré-sincope. "Náuseas, mal-estar e vômitos podem ocorrer. Além de tontura, o paciente pode ter escurecimento visual, palidez ou sudorese fria. Em caso de síncope, há perda de consciência", explica Franken. Anemia e desidratação também contribuem para o problema.

O que aconteceu

Ex-presidente também tem anemia. O quadro já havia sido detectado pelos médicos no último domingo, quando ele foi ao hospital para retirar manchas na pele e realizar exames. "Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto", disse o médico Cláudio Birolini na ocasião.

Boletim aponta que houve "melhora parcial" de Bolsonaro após hidratação e uso de medicamentos. O informe, publicado nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e divulgado posteriormente pelo hospital, diz ainda que o quadro será reavaliado ao longo do dia para definir se ele continuará internado.

Bolsonaro foi hospitalizado após ter quadro de tontura, queda de pressão arterial, vômitos e pré-síncope. Ainda segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.