Por que às vezes sentimos fome depois de comer? Veja 8 hipóteses

Você acabou de almoçar, se levantou da mesa e, minutos depois, já bate aquela sensação de fome. Acontece com muita gente, mas, em tese, o ideal seria se sentir satisfeito por um bom tempo após a refeição.

A fome, afinal, é um sinal fisiológico, o corpo pede energia e nutrientes. A saciedade, por outro lado, é a sensação de plenitude que deveria vir logo depois de comer, regulada por um intrincado jogo de hormônios e circuitos do sistema nervoso.

Quando esse equilíbrio falha, a fome aparece fora de hora. E as razões podem ser diversas: vão da escolha dos alimentos ao estado emocional, passando por desequilíbrios hormonais e até efeitos colaterais de remédios.