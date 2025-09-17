'Irmão do Mounjaro' tem eficácia superior à da semaglutida oral, diz estudo

Esses resultados, combinados à apresentação oral, uma vez ao dia da orforgliprona e sua ampla escalabilidade, reforçam seu potencial para o controle da diabetes tipo 2.

Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente de Saúde Cardiometabólica da Lilly, em nota

A Eli Lilly, que também é a fabricante do Mounjaro (medicamento injetável), planeja submeter a orforgliprona às agências regulatórias no ano que vem. Já a semaglutida oral está disponível no mercado: é vendida com o nome comercial Rybelsus pela Novo Nordisk, farmacêutica que fabrica o Ozempic e também está desenvolvendo outro medicamento oral para perda de peso.

O desenvolvimento de um comprimido eficaz para emagrecer é uma das estratégias das farmacêuticas —entende-se que as pílulas podem aumentar a adesão ao tratamento contra a obesidade, principalmente entre pessoas que evitam injeções.

Segurança do uso

Os efeitos adversos mais frequentes da orforgliprona foram gastrointestinais e, em geral, leves a moderados, segundo a pesquisa. A Eli Lilly afirma que o estudo mostrou que a substância mantém um "perfil de segurança e tolerabilidade" consistente com pesquisas anteriores.

Já as taxas de descontinuação do uso devido a eventos adversos foram maiores para a orforgliprona em relação à semaglutida oral. Os índices foram de 8,7% (12 mg) e 9,7% (36 mg) para orforgliprona, contra 4,5% (7 mg) e 4,9% (14 mg) para semaglutida oral.