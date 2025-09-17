Dá para 'escolher' de onde o corpo vai queimar gordura no treino?

Quem nunca fez uma série de abdominais acreditando que iria "secar a barriga" mais rápido? Essa ideia de que é possível escolher de onde a gordura vai sair com base no tipo de treino ainda circula, mas a ciência já mostrou que não funciona assim.

Quando o corpo precisa de energia durante o exercício, ele quebra triglicerídeos (a forma como a gordura é estocada nas células) em ácidos graxos e glicerol, que entram na corrente sanguínea e são usados como combustível. O detalhe é que esse processo não escolhe de onde a gordura virá. Ela pode ser mobilizada de qualquer parte do corpo — não necessariamente da região que está sendo trabalhada.

Estudos confirmam: tanto no abdome quanto nos braços, treinar apenas uma área não reduz a gordura localizada nela. O emagrecimento é sempre global e depende, sobretudo, de manter um déficit calórico aliado à prática regular de exercícios. O treino localizado, por si só, não "queima" a gordura do local, mas pode fortalecer os músculos daquela região, o que ajuda a desenhar o corpo conforme a gordura geral diminui.