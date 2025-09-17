Musculação aumenta a testosterona? A ciência explica qual a relação

Quem treina pesado sabe: ganhar músculo vai muito além de levantar peso, é uma dança química dentro do corpo. No centro desse processo está a testosterona, hormônio anabólico que atua como um pedreiro, ajudando a reconstruir o tecido muscular "destruído" durante a academia. De quebra, ela ainda melhora a força, dá energia extra e, sim, também aquece a libido.

Não por acaso, elevar naturalmente os níveis de testosterona é visto como um bônus para os resultados do treino, tanto em homens quanto em mulheres. A boa notícia é que a musculação pode ser uma aliada poderosa nessa tarefa.

O poder está nos movimentos certos

Estudos mostram que exercícios multiarticulares —que envolvem várias articulações e grandes grupos musculares ao mesmo tempo, como agachamento, supino, remada, afundo, flexão e levantamento terra— são campeões na liberação de testosterona. Quanto mais músculos entram em ação, maior o impacto metabólico e, consequentemente, maior o estímulo para a síntese hormonal.