Diabetes tipo 5 é reconhecida: qual a diferença para os outros tipos?

A diabetes tipo 5 acaba de ser reconhecida pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) como uma forma distinta de diabetes. Apesar do nome, existem mais de uma dúzia de tipos diferentes de diabetes. A classificação não é tão clara quanto a numeração sugere.

Aqui está um guia sobre os diferentes tipos de diabetes, incluindo alguns dos quais você talvez nunca tenha ouvido falar, junto a informações sobre suas causas e como são tratadas.

Tipo 1

A diabetes tipo 1 é causada pelo sistema imune do corpo, que ataca por engano as células produtoras de insulina no pâncreas. Essa reação autoimune pode ocorrer em qualquer idade, desde a infância até a velhice.

Ela não está relacionada à dieta ou ao estilo de vida. Em vez disso, provavelmente resulta de uma combinação de predisposição genética e fatores ambientais desencadeantes, como infecções virais.

O tratamento envolve terapia com insulina por toda a vida, administrada por meio de injeções ou bombas.

Um pequeno número de pessoas que luta contra baixos níveis de açúcar no sangue, chamado hipoglicemia, pode receber novas células no pâncreas que produzem insulina de doadores falecidos. Para muitas, isso reduz o número de injeções de insulina necessárias. Algumas podem parar de tomar insulina completamente.

Além disso, dezenas de pessoas já receberam transplantes derivados de células-tronco para "curar" sua diabetes de forma eficaz, embora ainda precisem tomar medicamentos imunossupressores fortes. Este tratamento ainda não está amplamente disponível.

Tipo 2

A diabetes tipo 2 é a forma mais comum da doença e está frequentemente associada a um IMC (índice de massa corporal) elevado. No entanto, também pode afetar pessoas com peso normal, especialmente aquelas com uma forte predisposição genética.

Certos grupos étnicos, incluindo do sul da Ásia e pessoas de ascendência africana e caribenha, correm um risco maior, mesmo com massas corporais mais baixas.

Aumentar a produção de insulina pelo organismo pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Alguns medicamentos aumentam a produção de insulina pelo pâncreas, enquanto outros melhoram a sensibilidade à insulina.

A metformina, por exemplo, é tomada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Este medicamento melhora a sensibilidade à insulina e desativa a produção de açúcar pelo fígado.

Existem dezenas de medicamentos diferentes para ajudar a controlar o açúcar no sangue na diabetes tipo 2. Adaptar o tratamento a cada indivíduo tem demonstrado melhorar significativamente os desfechos de saúde.

Mudanças no estilo de vida também podem reverter a diabetes. Isso pode ser feito mantendo uma dieta de baixa caloria, com 800 calorias por dia. Em um estudo, manter essa dieta por 12 meses reverteu a diabetes em 46% das pessoas.

Diabetes gestacional

Este tipo de diabetes desenvolve-se durante a gravidez, normalmente entre as semanas 24 e 28. É desencadeado por alterações hormonais que reduzem a sensibilidade do corpo à insulina.

Os fatores de risco incluem excesso de peso ou obesidade, histórico familiar de diabetes e ter dado à luz um bebê grande em uma gravidez anterior.

Pessoas de origem do Oriente Médio, sul da Ásia, negra e afro-caribenha também apresentam maior risco de diabetes gestacional. A idade também é um fator, pois a sensibilidade à insulina diminui com a idade. Isso pode ser tratado com dieta e exercícios, comprimidos ou injeções de insulina.

Formas mais raras de diabetes

Existem pelo menos nove subtipos de diabetes que incluem formas genéticas raras, por vezes causadas por uma única alteração genética. Outras podem ser causadas por tratamentos, como cirurgias ou medicamentos, tais como esteroides.

A diabetes neonatal surge precocemente na vida. Algumas das alterações genéticas afetam a forma como a insulina é libertada pelo pâncreas. Algumas pessoas ainda produzem a sua própria insulina, pelo que podem ser tratadas com comprimidos que ajudam as células do pâncreas a libertar insulina.

A diabetes do jovem adulto, ou Mody, surge mais tarde na vida e está associada a alterações genéticas. Existem várias alterações genéticas, com algumas afetando a forma como as células do pâncreas detectam o açúcar e outras afetando o desenvolvimento do pâncreas.

A diabetes tipo 3c é diferente. É causada por danos no pâncreas. Pessoas com câncer pancreático, por exemplo, podem desenvolver diabetes após a remoção de partes do pâncreas. Também pode se desenvolver após pancreatite (inflamação do pâncreas).

Pessoas com fibrose cística também correm um risco maior de desenvolver diabetes. É a chamada diabetes relacionada à fibrose cística. O risco aumenta com a idade e é muito comum, com cerca de um terço das pessoas com fibrose cística desenvolvendo diabetes aos 40 anos.

Tipo 5

Esta forma recém-designada está relacionada à desnutrição durante a infância. A diabetes tipo 5 é mais comum em países mais pobres. Afeta cerca de 20 a 25 milhões de pessoas em todo o mundo.

Estas pessoas têm baixo peso corporal e falta de insulina. Mas a falta de insulina não é causada pelo sistema imune. Em vez disso, o corpo pode não ter recebido a nutrição correta durante a infância para ajudar o pâncreas a se desenvolver normalmente.

Estudos com roedores mostraram que uma dieta pobre em proteínas durante a gravidez ou a adolescência leva a um desenvolvimento deficiente do pâncreas. Isso é conhecido há muitos anos. Ter um pâncreas menor é um fator de risco para diferentes formas de diabetes. É, essencialmente, ter menos reservas de células produtoras de insulina.

Diabetes é um termo genérico para uma série de condições que resultam em níveis elevados de açúcar no sangue, mas as causas subjacentes variam amplamente. Compreender os tipos específicos de diabetes que uma pessoa tem é crucial para fornecer o tratamento correto.

À medida que a ciência médica evolui, o mesmo ocorre com a classificação da diabetes. Reconhecer a diabetes relacionada à desnutrição como tipo 5 estimulará a discussão. Este é um passo em direção a uma melhor compreensão e cuidados globais - especialmente em países de baixa renda.



*Craig Beall, Professor Adjunto em Diabetes Experimental, Universidade de Exeter



Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original aqui.