'Barriga mexia, achei que eram gases, mas descobri gravidez com 30 semanas'

Ela mal tinha absorvido a notícia quando foi internada, dias depois, com perda do líquido amniótico. Otávio nasceu um mês antes do previsto, e mudou a vida dela para sempre. A VivaBem, ela conta sua história.

'Fui à UPA com constipação'

"Eu nunca quis ter filho. Minha menstruação não descia, mas eu sempre fui muito desregulada por causa do ovário policístico e não fazia acompanhamento. Negligenciei bastante, nem tomava anticoncepcional. Acreditava que, se eu quisesse engravidar, precisaria fazer algum tipo de tratamento.

Eu sofro de ansiedade generalizada e, em maio, tive crises fortes. Fui umas sete ou oito vezes na UPA, sempre com essa mesma queixa e com constipação. Fui medicada com antidepressivo e medicamentos para ir ao banheiro.

Em uma dessas vezes, me deram uma injeção que me deu diarreia e desenvolvi uma hemorroida. Foi algo muito dolorido, não conseguia andar direito, fazer xixi. Sentia muita dor. Na época, eu trabalhava em outra cidade e ia de moto. Mas, com a hemorroida, eu não conseguia passar tanto tempo sentada.

'Radiologista deu um grito'

Passei a ir à UPA por causa disso e nada fazia melhorar. Eu só sentia muitas dores, mais do que o normal. Fui ao médico e ele solicitou um raio-x. Na sala, com o radiologista, expliquei o que estava acontecendo e me deitei na mesa.