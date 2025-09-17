'Barriga mexia, achei que eram gases, mas descobri gravidez com 30 semanas'

A estudante Mariana Bertelli, 35, não queria ser mãe. Diagnosticada com ovário policístico, ela acreditava que nem sequer poderia engravidar de forma natural.
Depois de inúmeras idas ao hospital com prisão de ventre e hemorroida, a moradora de Itu (SP) recebeu a notícia: ela não só estava grávida, como já estava na reta final da gestação.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
Ela mal tinha absorvido a notícia quando foi internada, dias depois, com perda do líquido amniótico. Otávio nasceu um mês antes do previsto, e mudou a vida dela para sempre. A VivaBem, ela conta sua história.
'Fui à UPA com constipação'
"Eu nunca quis ter filho. Minha menstruação não descia, mas eu sempre fui muito desregulada por causa do ovário policístico e não fazia acompanhamento. Negligenciei bastante, nem tomava anticoncepcional. Acreditava que, se eu quisesse engravidar, precisaria fazer algum tipo de tratamento.
Eu sofro de ansiedade generalizada e, em maio, tive crises fortes. Fui umas sete ou oito vezes na UPA, sempre com essa mesma queixa e com constipação. Fui medicada com antidepressivo e medicamentos para ir ao banheiro.
Em uma dessas vezes, me deram uma injeção que me deu diarreia e desenvolvi uma hemorroida. Foi algo muito dolorido, não conseguia andar direito, fazer xixi. Sentia muita dor. Na época, eu trabalhava em outra cidade e ia de moto. Mas, com a hemorroida, eu não conseguia passar tanto tempo sentada.
'Radiologista deu um grito'
Passei a ir à UPA por causa disso e nada fazia melhorar. Eu só sentia muitas dores, mais do que o normal. Fui ao médico e ele solicitou um raio-x. Na sala, com o radiologista, expliquei o que estava acontecendo e me deitei na mesa.
Quando ele foi para a frente do computador, deu um grito e disse que eu estava gestante.
Eu neguei e ele pediu para eu me levantar e olhar a chapa. Ele ficou muito assustado e nervoso. Quando olhei, minhas pernas amoleceram e fiquei atordoada. Aquilo não podia ser meu, tinha de estar errado.
Ele chamou o médico, que disse que agora entendia por que eu estava com hemorroida —é comum na gravidez. Parecia que eu estava sonhando. Na hora, ele chamou meu namorado e eu contei que estava grávida.
'Ninguém acreditava que eu não sentia'
Logo em seguida, o médico me examinou e, ao tocar minha barriga, falou que parecia que o bebê já estava encaixado e eu já deveria estar no terceiro trimestre. No dia seguinte, fui para a maternidade fazer o ultrassom e dar início ao pré-natal.
Eu tinha passado maio inteiro tendo muitas crises de ansiedade e indo à UPA por constipação, até senti o Otávio se mexer, mas acreditava que eram gases.
Nunca imaginei que a barriga mais dura fosse um bebê dentro de mim. Eu tenho ovário policístico e sempre ouvi que seria muito difícil engravidar. Nunca tive uma gravidez antes, então na minha cabeça aquilo era surreal.
Sempre fui mais encorpada, então não notei a barriga crescer, e coloquei as modificações do corpo na conta dos medicamentos que estava tomando.
Quando fiz o ultrassom, descobri que estava de mais ou menos 30 semanas e que era um menino. Foi só quando ouvi o coração dele pela primeira vez que comecei a construir, na minha cabeça, a ideia de que eu seria mãe e que tinha uma vida dentro de mim.
Mas eu tinha a impressão de que estavam mentindo para mim, que eu não estava grávida. Sentia muito medo, muita ansiedade. E, provavelmente, as crises nervosas que me levaram ao hospital em maio nem eram a ansiedade, mas meus hormônios da gravidez.
Contei para a minha família e foi um choque para todo mundo: ninguém acreditava que eu não sentia que estava grávida.
Acho que todo mundo só acreditou mesmo que eu estava grávida quando ele nasceu. Meu pai disse que o Otávio seria meu presente de aniversário, em junho.
'Chá foi de revelação da gravidez'
Começamos a preparar as coisas: organizar a casa, pintar o quarto. Não tínhamos nada.
Ganhei bastante coisa dos meus pais, amigos da faculdade, amigos do meu namorado. Nem deu tempo de fazer chá de bebê ou revelação. Na verdade, o chá foi de revelação da gravidez, né?
Um dia, fiz um esforço e senti uma fisgada no útero. Comecei a perder líquido, até achei que fosse incontinência urinária. Depois de uns dias, fui para a maternidade para ser examinada. Fizeram exame de toque e de urina, mas estava tudo normal.
Quando fiz o ultrassom, apareceu que eu estava com perda de líquido e fui diagnosticada com bolsa rota. Duas semanas depois de descobrir que estava grávida, fui direto para a internação.
Fiquei alguns dias ali, com a pressão oscilando e perdendo mais líquidos, e os médicos decidiram fazer a cesárea. O Otávio nasceu no dia 14 de junho, saudável, com 42 centímetros e 2,035 quilos [com 33 semanas].
Ele não chorou, mas resmungou. E foi só quando eu o ouvi que senti meu coração em paz, porque até então eu achei que estavam mesmo mentindo para mim. Hoje em dia ele está ótimo e lindo.
Minha realidade sempre foi baseada em pensar que eu não poderia engravidar. Depois que eu descobri a gravidez e comecei a compreender a vida do Otávio dentro de mim, minha percepção mudou muito.
Quando ele nasceu e eu pude olhar para ele, tudo se transformou. Hoje em dia, não consigo mais me imaginar sem ele.
Minha vida era muito individual, pensava em mim sozinha no mundo. Agora, meus pensamentos em relação a crescimento profissional, qualidade de vida, são baseados nele. Meu foco de vida mudou e minha visão se expandiu."
Condição não impede gravidez
Ovário policístico não é impeditivo de gravidez. A síndrome do ovário policístico é multifatorial e tem diferentes sintomas, entre eles a irregularidade menstrual. Mas isso não significa que a mulher é infértil. A condição não elimina a necessidade do uso de métodos contraceptivos, caso a intenção seja evitar uma gestação.
Gravidez depende da ovulação, que pode acontecer. "[O ovário policístico] pode atrapalhar a gestação. Mas, se naquele mês, a paciente ovulou corretamente, ela pode engravidar", explica a ginecologista Aline Marques, coordenadora médica da equipe do pronto atendimento do Hospital Pro Matre Paulista.
Gestação pode piorar hemorroidas. A ginecologista explica que a condição é caracterizada pela fragilidade das veias na região anal. E, na gestação, o aumento de hormônios pode fazer crescer o relaxamento desses vasos sanguíneos. "A própria gestação aumenta a pressão em cima dessa região", completa Aline. O intestino também tende a ficar mais lento e a paciente pode ter prisão de ventre.
Bolsa rota é caracterizada pelo rompimento das membranas do líquido amniótico e não tem causa específica. "Se existe essa ruptura antes de 37 semanas, ela é chamada de ruptura prematura", explica a ginecologista. "Se ela rompe muito antes do tempo, é necessário que a paciente seja internada para controle do bem-estar fetal."
Gravidez silenciosa é rara. Segundo a ginecologista, o caso pode acontecer em pacientes com ciclos menstruais irregulares, com sobrepeso, com bebês muito pequenos ou se ele está em uma posição não habitual. "Retirando esses casos, a gente tem de entender se não houve uma certa negação psicológica a partir do início dos sintomas."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.