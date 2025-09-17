Você guarda batata na geladeira? Veja alimentos que não 'gostam' de frio

Vegetais folhosos, como alface, couve, rúcula

Todo tipo de carne crua e peixe

Ovos

Laticínios: leite aberto, queijos frescos, iogurtes e outros produtos lácteos

Frutas sensíveis (morango, uva) e frutas descascadas, fatiadas ou picadas (melancia, melão, mamão, abacaxi, manga)

Alimentos industrializados em uso: maionese, ketchup, sucos de caixinha, molhos e conservas

O que deixar fora da geladeira

Confira a seguir alimentos que é melhor manter fora da geladeira. Alguns deles, para garantir frescor e segurança, devem ser comprados toda semana.

Alho e cebola: não devem ser mantidos na geladeira, pois há maior risco de apresentarem mofo, amolecerem e desenvolverem brotos, além de sofrerem alterações no sabor.

Batata: o tubérculo é rico em amido. Em temperaturas muito baixas, esse carboidrato se transforma em açúcar, alterando o sabor da batata, que fica mais adocicado. A textura também muda, ficando mais dura e granulada após o cozimento. Além do mais, o tubérculo se deteriora mais rapidamente no frio.

Tomate: a refrigeração pode alterar o aroma e o sabor, especialmente quando esse alimento é armazenado em temperaturas abaixo de 12°C. Além disso, o frio da geladeira pode fazer com que o tomate fique mais mole e perca a textura firme, em parte por interromper seu processo natural de amadurecimento.