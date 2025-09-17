Cirurgia põe dente no olho: como procedimento faz cegos recuperarem visão?

Nestes cenários, médicos precisam de uma forma de restaurar a "janela" para o fundo de olho. É como trocar um para-brisa estragado de um carro, explicou o médico ao programa The Today Show, da rede americana NBC. O dente se torna uma peça para "segurar" a lente nova.

O médico Greg Moloney, cirurgião responsável pelo implante de dente-no-olho que restaurou a visão do trio canadense Imagem: Divulgação/Mount Saint Joseph Hospital

Esta é a melhor opção para pessoas que não tiveram sucesso em transplantes de córnea ou não podem passar pelo procedimento por outros problemas de saúde. É o caso de quem tem condições autoimunes e, por isso, tem alto risco de rejeição. Como último recurso, a cirurgia dente-no-olho é ideal para quem é cego dos dois olhos, mas ainda têm nervo ótico e retina (o tecido do fundo de olho) saudáveis.

Dente serve como suporte para uma nova lente artificial —e o corpo não o rejeita por ser um tecido do próprio paciente. Trata-se de uma estrutura firme que pode sobreviver em um ambiente difícil e o corpo a "aceita". "É um tecido de ponte entre o corpo e a lente plástica que foca a luz", explicou o médico ao programa. "É como plantar um cacto no deserto. Esta coisa vai sobreviver e vai crescer."

Como a cirurgia é feita?

Na primeira etapa, um canino superior é removido da boca. O dente precisa ser saudável e grande "para que seja robusto o suficiente para sustentar a lente", explicou o cirurgião-dentista Ben Kang, que realizou a extração de um dos pacientes, Brent Chapman.