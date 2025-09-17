Carcinoma de células escamosas: o que é o câncer de pele de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas após laudo identificar duas lesões compatíveis com câncer de pele. O carcinoma é um tipo de tumor maligno que afeta a pele e pode ter diferentes variações.

Segundo o Cláudio Birolini, médico-chefe da equipe cirurgica do DF Star, trata-se de uma condição intermediária, que não é a mais leve e nem a mais grave entre os tipos de câncer de pele. Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. O boletim médico informou ainda que o quadro de Bolsonaro exige "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

O que é carcinoma diagnosticado em Bolsonaro?

O carcinoma é um tipo de câncer que tem início na pele ou nos tecidos que revestem órgãos. No caso do carcinoma espinocelular, identificado em Bolsonaro, ele surge nas células escamosas e costuma aparecer em áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e couro cabeludo.