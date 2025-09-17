Sintomas do carcinoma de células escamosas: quais os sinais deste câncer

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas. Trata-se de um tipo de tumor maligno que pode variar em gravidade. O boletim médico informou que o quadro não exige quimioterapia, mas demanda acompanhamento clínico e reavaliações periódicas. Entenda a seguir os principais sinais e tratamentos da doença.

Quais os sinais do carcinoma de células escamosas?

Lesões que não cicatrizam ou sangram com facilidade estão entre os principais alertas. "Esse carcinoma geralmente aparece em áreas expostas ao sol, como rosto, tronco, orelhas e braços. São feridas que não cicatrizam, espinhas que não secam e lesões que mudam de textura ou sangram facilmente", explica Gabriela Capareli, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Lesões costumam ser assintomáticas. "O paciente não sente dor, mas percebe que a mancha ou ferida não melhora com o tempo. Esse é o sinal de que algo está errado e precisa ser investigado", aponta a dermatologista.