Por que corredoras sofrem mais com lesões ósseas silenciosas?

O papel dos hormônios e da estrutura corporal

O ortopedista e traumatologista Ricardo Soares, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Ortopédico AACD, explica que a origem do problema é multifatorial.

"Os fatores que levam a uma maior prevalência de lesão óssea por impacto se dão pela menor densidade óssea das mulheres de maneira geral, associado com fatores hormonais, como variações do estrogênio, que comprometem a remodelação óssea", afirma. A remodelação óssea é o processo contínuo no qual o tecido ósseo antigo é substituído por um novo, aumentando a produção e diminuindo a reabsorção óssea.

Durante o ciclo menstrual, por exemplo, os níveis de estrogênio oscilam, deixando os ossos temporariamente mais frágeis durante a menstruação. Já na menopausa, a queda crônica desse hormônio acelera a perda de massa óssea.

O estrogênio e a progesterona ajudam a inibir a reabsorção do tecido ósseo e a estimular a renovação dos ossos. Quando esses hormônios caem, como na pós-menopausa ou em casos de amenorreia [ausência de menstruação em idade reprodutiva], os ossos ficam mais suscetíveis a fraturas. Mariana Lopes, endocrinologista do Hospital da Bahia.

Além do fator hormonal, diferenças anatômicas também pesam. Mulheres tendem a ter maior anteversão femoral (torção anormal do colo do fêmur para dentro), pelve mais larga e joelhos valgos (que se curvam para dentro e deixam tornozelos mais afastados), características que alteram a distribuição de carga durante a corrida. Some-se a isso uma menor massa muscular média —e, portanto, menor capacidade de absorção de impacto— e o esqueleto feminino fica mais vulnerável a esse tipo de problema.