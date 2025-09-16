'24 garrafas de cerveja em 2 horas': humorista narra luta contra alcoolismo

Apesar de ter se intensificado na pandemia, o humorista explica que o excesso de álcool não foi causado por um único episódio. "Foram vários fatores de vida mal regrada. Comida ruim, muita bebida, dormindo mal, vivendo mal."

Um episódio específico, no entanto, acendeu o alerta:

Eu estava assistindo ao filme do Elvis Presley [Elvis, de 2022], e minha esposa adormeceu no sofá. Em pouco mais de duas horas, que é a duração do filme, eu tomei 24 long neck de cerveja [quase 8 litros]. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada.

A esposa, Bianca Campos, já demonstrava preocupação com o hábito. "Vi que não era só uma reclamação da minha esposa, ela estava me apontando alguma coisa. Então, eu fui atrás para ver o que estava acontecendo."

Ceará buscou ajuda médica. Até então, já tinha diagnóstico de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. "Neste processo, fui diagnosticado também com bipolaridade grau dois." Segundo ele, a falta de tratamento para a bipolaridade "desencadeava" os outros transtornos e estimulava o consumo de bebidas alcoólicas.

Com acompanhamento de psiquiatra e psicólogo, iniciou o tratamento, passou a usar reguladores de humor e antidepressivos e decidiu mudar radicalmente de hábitos.